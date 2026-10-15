Замглавы Таганрога отправили в СИЗО по делу о взятке

Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета на основании материалов УФСБ по Ростовской области. Следствие считает, что с сентября по ноябрь 2023 года господин Долматов получал деньги через посредника. Вознаграждение, по версии СК, предназначалось за общее покровительство при заключении контрактов, беспрепятственную приемку выполненных работ и своевременную оплату. Дело расследуют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. На момент первых сообщений следователи проводили обыски по месту жительства и работы чиновника.