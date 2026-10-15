Замглавы Таганрога отправили в СИЗО по делу о взятке
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова. По сообщению «Интерфакса», мера пресечения действует один месяц и 29 суток — до 12 декабря 2026 года включительно.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», Егора Долматова подозревают в получении 360 тыс. руб. от представителя предпринимателя за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство.
Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета на основании материалов УФСБ по Ростовской области. Следствие считает, что с сентября по ноябрь 2023 года господин Долматов получал деньги через посредника. Вознаграждение, по версии СК, предназначалось за общее покровительство при заключении контрактов, беспрепятственную приемку выполненных работ и своевременную оплату. Дело расследуют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. На момент первых сообщений следователи проводили обыски по месту жительства и работы чиновника.
Речь шла о шести муниципальных контрактах МКУ «Благоустройство» с предпринимателем на работы по содержанию и уборке дорог и благоустройству. Каждый контракт оценивался примерно в 600 тыс. руб., а предполагаемое вознаграждение составляло 10% от их общей стоимости — 360 тыс. руб.
Егор Долматов пришел на пост заместителя главы Таганрога по вопросам городского хозяйства в январе 2023 года. До этого он возглавлял Пролетарский район Ростова-на-Дону; ранее работал в администрации Ворошиловского района. В день задержания имя Егора Долматова исчезло с сайта администрации и его должность освободилась.