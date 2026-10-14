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Меньше утех сбора

Отрасль электроники просит понизить технологический сбор

14.10.2026, 06:00
Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор на электронику. Нынешние ставки и порядок исчисления техсбора, по мнению участников отрасли, могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию по техническим и бюрократическим причинам. Рост розничных цен на отдельные категории электроники может составить до 9%, полагают участники рынка.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Ассоциация РАТЭК (объединяет производителей и продавцов электроники) попросила Минпромторг понизить ставки технологического сбора, следует из письма, направленного президентом ассоциации Александром Онищуком 9 октября 2026 года (есть у “Ъ”, подлинность письма подтвердил представитель РАТЭК). Кроме того, ассоциация настаивает на освобождении от сбора товаров, выпущенных таможней до 1 декабря 2026 года и на возврате сбора при экспорте и реэкспорте продукции. По мнению автора письма, действующий проект техсбора создает риск необоснованных переплат для участников рынка и роста розничных цен на электронику.

Ранее “Ъ” писал, что размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров (ГИС МТ, оператором выступает ЦРПТ). Планируется, что сбор на маркированную продукцию будет меньше базового тарифа на 33%, на немаркированную — больше на 33% (см. “Ъ” от 24 сентября).

Автор обращения предлагает снизить повышающий коэффициент с 33% до 10%, если продукции нет в ГИС МТ. Если же товар уже есть в системе, господин Онищук предлагает увеличить понижающий коэффициент – с 33% до 70. Таким образом, сбор на маркированную продукцию будет обходиться в 30% от базовой ставки, установленной Минпромторгом, а немаркированной — в 110%, вместо планируемых 133%. Как он объясняет в письме, предлагаемая разница в ставках сейчас удваивает сбор для продукции, заявка на маркировку которой уже подана в Минпромторг, но еще не одобрена из-за длительного рассмотрения.
Одобрение заявки и обновление перечня продукции Минпромторгом проходит раз в 90 дней, что не позволяет оперативно выводить новую продукцию в оборот, указано в письме.
Ограничение сроков обновления перечня приведет к тому, что от 35% до 50% всех высокотехнологичных новинок электроники будут облагаться по повышенным ставкам в первые три-шесть месяцев продаж, сетует господин Онищук. Рост розничных цен на отдельные категории электроники может составить от 1% до 9%, подчеркнул он в обращении.
Помимо снижения ставок технологического сбора в РАТЭКе также предлагают возвращать уплаченный техсбор, если российская продукция была экспортирована или реэкспортирована, а также ввести переходные периоды для продукции, которую ввезли еще до действия технологического сбора, но ввели в оборот позже. “Ъ” направил запрос в Минпромторг.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, в сентябре 2025 года:

Промышленный сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров.

Сбор финансирует внутреннюю технологическую базу и не должен ухудшать конкурентоспособность товара, покидающего российский рынок, говорит директор дизайн-центра ГК «Аквариус» Виктория Рассомагина. Иначе компания, оплатившая сбор, при продаже будет вынуждена включать его в цену или терять маржу. «Для электроники это критично, поскольку конкуренция идет на уровне нескольких процентов себестоимости»,— подчеркивает она.
Минпромторг оценил поступления в 136 млрд руб. за шесть лет, или около 22 млрд руб. в год — меньше стоимости одной современной фабрики, напоминает заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов. При этом целевые показатели локализации не установлены, а разница в коэффициентах слишком мала, чтобы заметно стимулировать производство, рассуждает он. Технологический сбор приведет к небольшому удорожанию продукции, но в текущей ситуации это в целом некритичные суммы, говорит заместитель директора по связям с госорганами производителя электроники Fplus Лев Гринин. Помимо технологического сбора существует множество других факторов: рост НДС, стоимость комплектующих и логистики, волатильность курса и др., резюмирует он.

Газета «Коммерсантъ» №190

от 14.10.2026, стр. 1
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Рынок электроники

Авторы

  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент