Меньше утех сбора

Автор обращения предлагает снизить повышающий коэффициент с 33% до 10%, если продукции нет в ГИС МТ. Если же товар уже есть в системе, господин Онищук предлагает увеличить понижающий коэффициент – с 33% до 70. Таким образом, сбор на маркированную продукцию будет обходиться в 30% от базовой ставки, установленной Минпромторгом, а немаркированной — в 110%, вместо планируемых 133%. Как он объясняет в письме, предлагаемая разница в ставках сейчас удваивает сбор для продукции, заявка на маркировку которой уже подана в Минпромторг, но еще не одобрена из-за длительного рассмотрения.