Меньше утех сбора
Отрасль электроники просит понизить технологический сбор
Ранее “Ъ” писал, что размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров (ГИС МТ, оператором выступает ЦРПТ). Планируется, что сбор на маркированную продукцию будет меньше базового тарифа на 33%, на немаркированную — больше на 33% (см. “Ъ” от 24 сентября).
Антон Алиханов, глава Минпромторга, в сентябре 2025 года:
Промышленный сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 1