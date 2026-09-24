Минпромторг определился со ставками технологического сбора

Для ноутбуков базовая ставка расчета технологического сбора составит 746 руб. за единицу, для смартфонов — 373 руб. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор составит 149 руб., для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи — 75 руб., для иных телефонных аппаратов — 37 руб. Такие параметры приводятся в проекте приказа Минпромторга, опубликованном 24 сентября на портале нормативных правовых актов.

Одновременно с этим для смартфонов и ноутбуков, которые попали в систему маркировки, технологический сбор будет меньше базовой ставки на 33%. Об этом также ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на источники (см. «Ъ» от 23 сентября). Собеседники «Ъ» полагают, что подобная скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции.

Размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров. Если устройства нет в соответствующей ГИС, технологический сбор на него будет больше на 33%.

Базовая ставка расчета устанавливается Минпромторгом, она определена на основе медианы средней таможенной стоимости импортированных в 2025 году товаров с учетом целевой инфляции в 4%. При учете коэффициентов расчет техсбора будет округляться до целого числа.

Закон о технологическом сборе президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Этот сбор взимается при импорте или производстве техники, юрлица и ИП будут обязаны уплачивать его с 1 декабря 2026 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции. Собранные со сбора средства планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Порядок начисления средств по программам господдержки все еще не был установлен. Минпромторг оценил доходы в бюджет со сбора в размере 136 млрд руб. за шесть лет, писал CNews в августе.

Ника Сизова