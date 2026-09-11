Поколенческий сдвиг

Мобильные операторы объявили о запуске 5G в России. Сейчас услуги сетей пятого поколения у всех операторов «большой четверки» доступны в двух городах, у отдельных компаний — еще в 21 населенном пункте. При этом технология не поддерживается на большинстве устройств, а часть операторов не исключает предоставление 5G в отдельном тарифе в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Операторы «большой четверки» заявили 11 сентября, что запустили сети 5G в некоторых городах России. При этом полного покрытия 5G этих городов у операторов пока не будет. Сейчас речь идет об отдельных зонах в центрах населенных пунктов.

Сеть 5G на первом этапе заработает:

у «Вымпелкома» — в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре в диапазоне 2600 МГц;

у «МегаФона» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также Великом Новгороде и Твери в диапазонах 2100 и 2600 МГц;

у МТС — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте в диапазоне 2100 МГц. В отдельных локациях Москвы, Санкт-Петербурга и Кронштадта, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы — в диапазоне 4,9 ГГц;

у «Т2 Мобайл» — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске в диапазоне 2300 МГц.

В «Т2 Мобайл» говорят, что в первое время 5G «будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи». А на следующем этапе оператор предложит специальные тарифы, разработанные под 5G, говорят в компании. В «МегаФоне» и МТС “Ъ” заявили, что 5G доступен для всех действующих тарифов, не ответив на вопрос, планируется ли вводить в оборот отдельные тарифы под 5G. В «Вымпелкоме» отказались комментировать тарифные условия.

Ранее “Ъ” писал, что операторам связи бесплатно выделили полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, кроме того, компании смогут использовать имеющиеся у них диапазоны, ранее выделенные под LTE. В них операторы смогут использовать установленное на сети до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование, но постепенно должны будут перейти на российские базовые станции, увеличивая их долю на сети с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц операторы смогут использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, а затем — только отечественное.

«Такое решение позволяет на первом этапе предложить клиентам технологию уже сейчас, на зарегистрированных в сетях устройствах. Впоследствии — задействовать диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска высокопроизводительных сетей и создавать новые цифровые сервисы, в том числе для нужд промышленности»,— говорят в «Т2 Мобайл». «На совместимых устройствах увеличение скорости передачи данных в зоне покрытия 5G может составлять до 30%. Фактический результат зависит от модели смартфона, загрузки сети, качества радиосигнала и других условий»,— отмечают в «Вымпелкоме».

Однако не все устройства будут поддерживать 5G в России. Например, на устройствах Apple 5G не будет работать, потому что компания включает 5G в своих смартфонах отдельно для каждого оператора через обновление настроек. На Samsung пока тоже нет, так как производитель еще не выпустил специальное обновление программного обеспечения для поддержки новых отечественных частот. Кроме того, не все китайские производители и модели смартфонов поддерживают российский диапазон 4,63–4,99 ГГц.

По оценке источников “Ъ”, только от 5% до 20% устройств на российском рынке сейчас поддерживают выделенный диапазон.

Операторы связи отказались раскрыть размер инвестиций в сеть 5G до конца года. Ранее “Ъ” писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов связи до 2036 года (см. “Ъ” от 3 июня). Из них 286 млрд руб. приходится на сегмент B2C. При этом развертывание сети в этом сегменте принесет общий убыток для операторов в размере 84 млрд руб. к 2036 году. В то же время 5G в B2B-сегменте «считается ключевым драйвером монетизации» и может принести операторам 63 млрд руб. прибыли.

Алексей Жабин