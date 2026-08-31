Металлурги отказываются от добавки

Свердловский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) к АО «Объединенная компания Русал — торговый дом». Истец требует возместить 4,8 млрд руб. незаконного обогащения, утверждая, что ответчик нарушил антимонопольные предписания, использовал в расчетах «европейскую надбавку» вместо «азиатской» и продавал металл на зарубежном рынке дешевле, чем на внутреннем. «Русал» утверждает, что цена была определена по согласованной сторонами формуле.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Иск, в котором КУМЗ требует от «Русала» 4,8 млрд руб., был подан 18 мая, суд преступил к его рассмотрению 31 августа. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако ее представители на заседание не явились. Суд удовлетворил требование «Русала» и закрыл процесс от слушателей и СМИ: представители компании настаивали, что в ходе изучения материалов будут раскрыты документы, составляющие коммерческую тайну.

«Русал» — третья компания в мире по объемам производства алюминия. Ей принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке. Помимо этого, она владеет долями в заводах, расположенных в Китае, Индии и Австралии. Согласно раскрытию за 2025 год, большая часть акций международной объединенной компании «Русал» принадлежит «Эн+ Групп» (56,88%) и «Саул Партнерс» (25,52%) — обе организации зарегистрированы в Калининградской области, 35% «Эн+ Групп» владеет Олег Дерипаска. По данным на 2025 год, на «Русал» приходится около 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года увеличил выручку на 22,6% — до $14,81 млрд, но получил убыток $455 млн.

КУМЗ — выпускает продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов для аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других отраслей. По данным раскрытия информации за 2025 год, 97,36% акций завода принадлежало АО «Алюминиевые продукты — Холдинг». По итогам 2025 года КУМЗ получил чистый убыток 2,262 млрд руб., выручка за год сократилась с 48,96 млрд руб. до 37,91 млрд руб.

Представитель КУМЗ после заседания рассказал «Ъ-Урал» суть исковых требований. По его словам, с 2022 по 2025 год «Русал» продавал Каменск-Уральскому заводу необработанный алюминий по завышенной цене. Истец указал, что «Русал» как компания-монополист на российском рынке (более 90% рынка алюминия) имеет предписание об «экспортном паритете» — оно подразумевает, что продукция на внутреннем рынке должна реализовываться с учетом надбавки, которая действует на основном для компании зарубежном рынке.

Согласно позиции КУМЗ, до 2022 года более 50% экспортной продукции «Русал» поставлял на европейский рынок, поэтому применял «европейскую (роттердамскую) надбавку» внутри России. С 2022 года он начал реализовывать большую часть экспорта в Китай и, по мнению истца, должен был применять «азиатскую надбавку» на внутреннем рынке. В таком случае цена была бы ниже примерно на $250 за каждую тонну.

В середине июля стало известно, что ФАС возбудила в отношении «Русала» антимонопольное дело, требуя отказаться от «европейской надбавки». Компания оспорила претензии ФАС в арбитражном суде Москвы, судебные заседания проходят в закрытом режиме.

«Компания считает требования необоснованными. Цена была определена по согласованной сторонами формуле, которая базируется на индикаторах, публикуемых международными независимыми агентствами и доступными в равной мере продавцу и покупателю. На протяжении всего действия договора КУМЗ каких-либо судебных требований о его изменении не заявлял, поставки принимал и оплачивал по согласованной цене»,— пояснил «Ъ-Урал» представитель «Русала» в суде.

Следующее заседание пройдет 29 сентября.

Анна Капустина