Металл теряет наценку

Platts (входит в S&P Global) оценила премию на импорт алюминия в Японию в четвертом квартале 2026 года в $255 за тонну, что на 35,44% меньше, чем кварталом ранее. Оценка основана на десяти сделках, заключенных в ходе переговоров с 7 по 13 октября, на которых металл предлагался с премией в $265–325 за тонну. Как отмечают в S&P Global, это отражает разворот рынка по сравнению с третьим кварталом, когда опасения по поводу сбоев в производстве на Ближнем Востоке и сокращения доступности качественного алюминия западного происхождения привели росту премии по японским контрактам до рекордного уровня за более чем десять лет.