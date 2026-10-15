Металл теряет наценку
Контекст
Премии на алюминий в портах Японии (MJP) в первом квартале 2027 года могут снизиться до $190–200 за тонну, следует из обзора S&P Global. Некоторые участники рынка, уточняют аналитики, назвали такой диапазон как ориентир для переговоров, ссылаясь на слабые фундаментальные факторы спот-рынка, сдержанный рост спроса и ожидания увеличения поставок из Индонезии. По оценкам S&P Global Energy Horizons, мощность заводов по производству первичного алюминия в Индонезии к 2027 году может вырасти на 104% в годовом исчислении, до 4,61 млн тонн в год.
Platts (входит в S&P Global) оценила премию на импорт алюминия в Японию в четвертом квартале 2026 года в $255 за тонну, что на 35,44% меньше, чем кварталом ранее. Оценка основана на десяти сделках, заключенных в ходе переговоров с 7 по 13 октября, на которых металл предлагался с премией в $265–325 за тонну. Как отмечают в S&P Global, это отражает разворот рынка по сравнению с третьим кварталом, когда опасения по поводу сбоев в производстве на Ближнем Востоке и сокращения доступности качественного алюминия западного происхождения привели росту премии по японским контрактам до рекордного уровня за более чем десять лет.
В конце сентября крупнейший российский производитель алюминия «Русал» представил новую формулу расчета стоимости металла на внутреннем рынке, по которой 68,5% веса обеспечат страны Азии, за исключением Китая, и офшорные поставки в КНР по ценам на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом премии в портах Японии. Еще 24% — доля продаж в Европу, Африку, на Ближний Восток и страны СНГ по ценам на LME с учетом премии в Роттердаме, 5,8% — экспорт в Китай по котировкам SHFE, 1,7% — поставки в Америку по ценам на LME с местной премией. Формула разработана после возбуждения ФАС в отношении «Русала» дела по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам (см. “Ъ” от 22 сентября).