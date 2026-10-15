При пожаре в ангаре в подмосковном Подольске пострадали два человека
МЧС: в Подольске загорелся ангар на площади 2,4 тысяч квадратных метров
В подмосковном Подольске начался пожар в металлическом ангаре, после чего произошла разгерметизация емкости с газом. Огонь охватил площадь в 2,4 тыс. кв. м. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, ангар находится по адресу: ул. Окружная, д. 2к. Из здания эвакуировали 23 человека. На месте ЧП работают 40 человек с применением 13 единиц техники.
РЕН ТВ пишет, что пожар произошел на цементном заводе в ангаре с грузовиками. Причины возгорания пока не установлены.