Один человек погиб и четверо ранены при пожаре в ангаре в подмосковном Подольске
Один человек погиб, еще четверо пострадали при пожаре и последующем взрыве емкости с газом в ангаре в подмосковном Подольске, сообщили в МЧС. Возгорание удалось локализовать на площади 2,4 тыс. кв. м.
Сейчас на месте ЧП проводят проливку и разбор конструкций. К тушению привлечены 40 человек и 13 единиц техники. По факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, заявили в СКР по Подмосковью. Причины происшествия пока не установлены.
МЧС уточняло, что пожар возник по адресу: ул. Окружная, д. 2к. По данным следствия, в ангаре заправляли бытовые газовые баллоны.