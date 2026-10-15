Мерц отверг идею о передаче замороженных российских активов под управление США
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение США о передаче замороженных российских активов под контроль американских структур. По его словам, эти средства должны оставаться в Европе. Об этом он заявил перед саммитом в Брюсселе.
«Эти средства заблокированы в Европе и должны оставаться здесь. Это наше дело, и мы принимаем решения по этому поводу»,— сказал господин Мерц (цитата по Reuters).
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и передать их в структуры, подконтрольные Вашингтону. Эта инициатива обсуждалась на встрече в Майами с участием американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Представители Евросоюза отклонили предложение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают о диалоге США и Европы по поводу заблокированных активов и сомневаются в достоверности публикаций на эту тему.