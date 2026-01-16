Растаможка в неизвестном направлении

Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) готовят новый порядок распределения подаваемых бизнесом электронных деклараций. Предполагается, что с 1 марта этого года такие документы будут направляться в заранее неизвестный декларанту и наименее загруженный центр электронного декларирования (ЦЭД). Это, объясняют в ФТС, должно помочь в борьбе с коррупцией на местах. Эксперты отмечают, что новый порядок позволит оптимизировать работу ФТС, но предупреждают, что привыкшим «к определенным локальным подходам» со стороны таможен участникам внешней торговли это может создать дополнительные неудобства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство продолжает оптимизацию таможенных процедур. Минфин готовит приказ, согласно которому ФТС с 1 марта 2026 года запустит новый порядок диспетчеризации деклараций между ЦЭДами. Об этом 14 января на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава Таможенной службы Валерий Пикалев. В пресс-службе Минфина “Ъ” пояснили, что опубликованный в ноябре для общественного обсуждения проект приказа ведомства сейчас дорабатывается и будет принят после прохождения согласований.

Новшество внедряется в рамках Стратегии развития ФТС до 2030 года, но вполне вписывается в недавно принятый Белым домом план мероприятий по обелению экономики, включая активизированную минувшей осенью работу по ужесточению контроля за соблюдением импортерами обязательств по уплате пошлин и налогов (см. “Ъ” от 31 октября).

Проект приказа предполагает уход от практики распределения электронных деклараций (ЭД) между ЦЭДами по виду транспорта и месту налогового учета декларанта груза. ЭД будут направляться в наиболее свободные от нагрузки центры. «Декларант даже не будет знать, в какой точке страны его декларация будет рассматриваться»,— пояснил премьеру суть изменений господин Пикалев.

По словам главы ФТС, новый порядок позволит исключить возможность применения «потенциальных коррупционных схем» при декларировании товаров. «Ранее при подаче декларации на товары участник внешнеэкономической деятельности мог предположить, в какой ЦЭД должен распределиться документ с учетом строго определенной компетенции»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ФТС, уточнив, что после вступления нового приказа в силу коррупционные риски будут минимизированы «за счет снижения предсказуемости распределения деклараций».

Согласно пояснительной записке к проекту, «по-старому» декларации продолжат распределяться на отдельные таможенные посты в нескольких случаях: если груз подпадает под конкретную компетенцию ЦЭДа (например, подакцизные товары, радиоактивные материалы), направляется в адрес особых экономических зон, ввозится по бумажной декларации и пр.

Эксперты и участники рынка в целом положительно оценивают нововведение, отмечая, что оно позволит выровнять нагрузку на таможенные органы, повысить скорость и прозрачность таможенного оформления. «Декларация направляется в менее загруженный центр, а время выпуска товаров должно сократиться. На практике бизнес может рассчитывать на более стабильную работу таможни»,— отмечает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников.

В то же время импортеры могут столкнуться с трудностями с судебным обжалованием решений таможенного органа, поскольку эти процедуры возможны по месту его нахождения, отмечает руководитель проектов таможенной практики компании Taxology Денис Сидоренков. Это, по его словам, возможно, увеличит судебные издержки бизнеса.

Разрыв связки «декларант—конкретный ЦЭД» может потребовать дополнительной адаптации к новым правилам. «Участники ВЭД в процессе работы привыкли к определенным локальным подходам со стороны таможен, в которых долгое время декларировались. Для таможенных органов потребуется расширение универсализации подходов»,— говорит Денис Сидоренков. Управляющий партнер ГК «Джаст» Людмила Теселкина не исключает вероятности увеличения числа запрашиваемых таможенниками документов, поскольку они будут вести с поставщиками работу с чистого листа.

При этом главная цель новаций — снижение коррупции на местах, судя по словам экспертов, может быть вполне достижима. «Недобросовестные импортеры могли выбирать наименее "строгий" или заведомо перегруженный пост, рассчитывая, что контроль будет формальным. Теперь же алгоритм будет случайно распределять декларации по стране, лишая возможности подобрать удобный ЦЭД и таким образом выстроить обходную схему»,— заключает Андрей Торянников.

Полина Попова