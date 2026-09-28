Медведев заявил, что итоги выборов говорят о зрелости гражданского общества
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил высокую явку на прошедших выборах. По его словам, такие результаты отражают устойчивость и зрелость гражданского общества России, а также его беспрецедентную консолидацию вокруг президента. Его слова приводит пресс-служба партии.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это исключительно важно, чтобы выстраивать и дальше работу на всех уровнях власти, да и вообще в стране. Хочу также присоединиться к поздравлениям и благодарностям в адрес тех, кто пришел на избирательные участки, выразил свою волю, выразить свое максимальное уважение тем членам избирательных комиссий, которые работали в условиях, близких к боевым»,— сказал господин Медведев.
Выборы в Госдуму проходили 18-20 сентября. Явка составила 59,8%. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла в Госдуме 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы.
Ключевой вклад в результат «Единой России» внесли одномандатные округа: партия получила в них 209 мест. Поэтому итог определялся не только голосованием за партийные списки, но и распределением мандатов между конкретными кандидатами в округах.
В 12 округах победили кандидаты от оппозиции, причем большинство этих округов считались «согласованными»: «Единая Россия» не выдвигала там своих представителей либо выставляла заведомо слабых кандидатов. Это означает, что ее парламентский результат формировался не одинаково во всех округах — в части из них конкуренция была заранее ограничена конструкцией выдвижения.