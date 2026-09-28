Медведев заявил, что итоги выборов говорят о зрелости гражданского общества

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил высокую явку на прошедших выборах. По его словам, такие результаты отражают устойчивость и зрелость гражданского общества России, а также его беспрецедентную консолидацию вокруг президента. Его слова приводит пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это исключительно важно, чтобы выстраивать и дальше работу на всех уровнях власти, да и вообще в стране. Хочу также присоединиться к поздравлениям и благодарностям в адрес тех, кто пришел на избирательные участки, выразил свою волю, выразить свое максимальное уважение тем членам избирательных комиссий, которые работали в условиях, близких к боевым»,— сказал господин Медведев.

Выборы в Госдуму проходили 18-20 сентября. Явка составила 59,8%. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла в Госдуме 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы.