На повторные торги по продаже автобизнеса Боброва и Бикова никто не заявился
Повторный аукцион по продаже восьми автосалонов, ранее принадлежавших Артему Бикову и Алексею Боброву, не состоялся из-за отсутствия заявок. Итоги торгов должны были подвести 15 октября. Начальная цена лота составляла 868,3 млн руб.
«До окончания, указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие в аукционе, заявок не поступило»,— указано в документах торгов.
Напомним, ПСБ выставил на торги компании «ЗапСибАвто», «Автоуниверсал-Элит», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-Моторс», «Автоуниверсал-Статус», «АвтоМакс-Сервис», «Автоуниверсал-Премиум» и «Юнимоторс». Компании занимаются продажей и обслуживанием автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее данные компании были связаны с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В 2025 году они были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры и переданы в распоряжение Росимущества.
Управляющей компанией группы выступает «Автоуниверсал-Моторс». По данным системы «СПАРК», по итогам 2025 года ее убыток составил 299,2 млн руб. Предыдущий аукцион по продаже компаний также признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.