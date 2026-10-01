В Югре выставили на торги бывшие автокомпании Бикова и Боброва за 868 млн

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) на торги выставили восемь компаний автомобильного бизнеса, ранее принадлежавших уральским бизнесменам Алексею Боброву (находится под следствием) и Артему Бикову. Согласно данным ГИС «Торги», 100% долей в обществах продают единым лотом. Начальная цена составляет 868,3 млн руб. Аукцион назначен на 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В лот вошли: «ЗапСибАвто», «Автоуниверсал-Элит», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-Моторс», «Автоуниверсал-Статус», «АвтоМакс-Сервис», «Автоуниверсал-Премиум» и «Юнимоторс». Компании занимаются продажей и обслуживанием автомобилей.

Организатором торгов выступает ПСБ, аукцион пройдет на площадке Российского аукционного дома. Заявки на участие принимаются до 2 октября. Шаг аукциона составляет 8,68 млн руб., размер задатка — 173,66 млн руб.

Напомним, ранее данные компании были связаны с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства ряд активов предпринимателей и компании перешли под контроль Росимущества.

Ранее на торги выставили связанные с Алексеем Бобровым и Артемом Биковым сельскохозяйственные активы с начальной стоимостью 571,3 млн руб.

Полина Бабинцева