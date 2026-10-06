На торги по продаже автобизнеса Боброва и Бикова никто не заявился

На торги по продаже восьми автосалонов, ранее принадлежавшим Артему Бикову и Алексею Боброву, никто не заявился. Результаты аукциона должны были определить 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«До окончания, указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие в аукционе, заявок не поступило»,— указано в документах торгов.

ПСБ выставил на торги компании «ЗапСибАвто», «Автоуниверсал-Элит», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-Моторс», «Автоуниверсал-Статус», «АвтоМакс-Сервис», «Автоуниверсал-Премиум», «Юнимоторс». Они занимались продажей автомобилей и входили в активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Компании работают в Ханты-Мансийском автономном округе.

Начальная цена составляет 868,3 млн руб. Шаг аукциона — 8,68 млн руб.

Компании были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры в 2025 году и находились в распоряжении Росимущества. Управляющей компанией выступает «Автоуниверсал-Моторс». По данным системы «Спарк», по итогам 2025 года убыток компании составил 299,2 млн руб.

Анна Капустина