Воронежский «Квартал» пытается взыскать 474 млн с энергетиков в кассации
Арбитражный суд Московского округа принял кассационную жалобу ООО «Квартал», работающего на воронежском рынке передачи электроэнергии. Компания требует пересмотра решений нижестоящих инстанций, отказавших во взыскании 474 млн руб. с ПАО «Россети Центр» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Это следует из картотеки арбитражных дел.
Заседание назначено на 24 ноября. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об отказе воронежскому игроку энергетического рынка: иск касался неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы за использование объектов электросетевого хозяйства за период с января 2023-го по август 2025 года.
Решение первой инстанции — Арбитражного суда города Москвы — было вынесено 3 июля, апелляционная жалоба подана 27 июля. Среди третьих лиц по делу заявлены АО «Воронежская горэлектросеть», временный управляющий ООО «Светосервис-Солнечногорск» Андрей Белокур и ОАО «Российские железные дороги».
Московский арбитраж отказал в удовлетворении требований, указав, что истец уже воспользовался иными способами судебной защиты своих прав за тот же период. В «ТНС энерго Воронеж» ранее заявили «Ъ-Черноземье», что считают требования необоснованными: гарантирующий поставщик не владеет объектами электросетевого хозяйства и не может нести расходы по их содержанию. А так как с 1 января 2023 года «Квартал» утратил статус сетевой организации на территории Воронежской области, то оснований для взыскания сбереженной арендной платы не было.
ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.
В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Квартал» подал еще два иска к «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж» на общую сумму 169 млн руб. Разбирательства еще идут.