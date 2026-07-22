Воронежский оператор электросетей подал новые иски к федеральным холдингам на 169 млн рублей

ООО «Квартал», работающее на воронежском рынке передачи электроэнергии, подало два новых иска к ПАО «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж» на общую сумму 169 млн руб. Оба заявления принял к производству Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крупнейший из споров иниицрован в июле. По нему ООО «Квартал» требует взыскать с «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж» 135,5 млн руб. Судебное заседание назначено на 9 сентября. Еще одно заявление было принято судом месяцем ранее: компания требует взыскать с ПАО «Россети Центр» 33,3 млн руб. Заседание назначено на 14 сентября. Причины в документах суда не раскрываются.

Для ООО «Квартал» это не первая попытка взыскать средства с крупнейших участников регионального энергорынка. Ранее компания обращалась в московский арбитраж с иском к «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж» почти на 474 млн руб., требуя взыскать неосновательное обогащение в виде сбереженной арендной платы за пользование объектами электросетевого хозяйства за период с января 2023-го по август 2025 года.

Однако суд отказал в удовлетворении требований, указав, что истец уже воспользовался иными способами судебной защиты своих прав за тот же период.

В «ТНС энерго Воронеж» ранее заявляли «Ъ-Черноземье», что считают требования необоснованными. По словам управляющего директора компании Артема Зарвы, гарантирующий поставщик не владеет объектами электросетевого хозяйства и не может нести расходы по их содержанию. Он также отмечал, что с 1 января 2023 года «Квартал» утратил статус сетевой организации на территории Воронежской области, а потому оснований для взыскания якобы сбереженной арендной платы не имеется. В компании заявляли, что не видят существенных рисков для себя в связи с судами.

ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка общества составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

В мае 2025 года в отношении ООО «Квартал» была введена процедура наблюдения по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» из-за задолженности в размере 5,4 млн руб. Впоследствии производство по делу о банкротстве было прекращено после полного погашения требований кредиторов.

В сентябре 2025 года Иван Попенков тоже получил иск о признании его несостоятельным. Его подало воронежское ООО «Энергосбыт», аффилированное с самим должником. Господин Попенков — директор «Энергосбыта», выступившего заявителем. В феврале господина Попенкова признали банкротом и ввели процедуру реструктуризации долгов.

Анна Швечикова