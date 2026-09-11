Апелляция оставила воронежское ООО «Квартал» без 474 млн в споре с энергетиками

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об отказе ООО «Квартал», работающему на воронежском рынке передачи электроэнергии, во взыскании 474 млн руб. с ПАО «Россети Центр» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Информация появилась в картотеке. Иск «Квартала» касался неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы за использование объектов электросетевого хозяйства за период с января 2023-го по август 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка фирмы составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. В мае 2025-го в отношении ООО «Квартал» была введена процедура наблюдения по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» из-за задолженности в размере 5,4 млн руб. Впоследствии производство по делу о банкротстве было прекращено после полного погашения требований.

Решение первой инстанции — Арбитражного суда города Москвы — было вынесено 3 июля этого года. «Квартал» подал апелляционную жалобу 27 июля. Среди третьих лиц в деле было заявлено АО «Российские железные дороги» в лице филиала Трансэнерго.

Московский арбитраж отказал в удовлетворении требований ООО «Квартал», указав, что истец уже воспользовался иными способами судебной защиты своих прав за тот же период. В «ТНС энерго Воронеж» ранее заявили «Ъ-Черноземье», что считают требования необоснованными. По словам организации, гарантирующий поставщик не владеет объектами электросетевого хозяйства и не может нести расходы по их содержанию. Отмечалось также, что с 1 января 2023 года «Квартал» утратил статус сетевой организации на территории Воронежской области, а потому оснований для взыскания якобы сбереженной арендной платы не было.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ООО «Квартал» подало еще два иска к ПАО «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж». Общая сумма требований составила 169 млн руб.

Денис Данилов