«ТНС энерго Воронеж» объяснило суд с местным «Кварталом» на полмиллиарда

В ПАО «ТНС энерго Воронеж» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» прокомментировали крупный иск, поданный против компании и ПАО «Россети Центр» местным ООО «Квартал» Ивана Попенкова и Виталия Киценко. Сумма требований, по данным суда, была заявлена в размере 473,9 млн руб. В ТНС «Ъ-Черноземье» пояснили, что спор связан с попыткой взыскать недоплаченную, по мнению истца, арендную плату за пользование объектами в электросетевого хозяйства. Сторона ответчика уверена, что требования являются «незаконными».

Как пояснил «Ъ-Черноземье» управляющий директор «ТНС энерго Воронеж» Артем Зарва, его организация «является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Воронежской области и, согласно законодательству РФ, не имеет права владеть объектами электросетевого хозяйства». Поэтому ТНС арендовало их у других участников рынка, в том числе у «Квартала».

«Требования истца связаны с попыткой взыскания с ПАО "Россети Центр" и ПАО "ТНС энерго Воронеж» якобы неосновательного, по мнению истца, обогащения в виде сбереженной арендной платы за пользование в 2023-2025 годах объектами электросетевого хозяйства, принадлежащими ООО "Квартал", а также процентов за пользование чужими денежными средствами, — сообщил «Ъ-Черноземье» господин Зарва.— За этим ООО как владельцем объектов электросетевого хозяйства законодательно закреплена обязанность по содержанию принадлежащего ему имущества, а также по обеспечению перетока электроэнергии потребителям. С учетом этого, требования являются незаконными, необоснованными и не подлежащие удовлетворению». Господин Зарва отметил, что «Квартал» с 1 января 2023 года утратил статус сетевой организации на территории Воронежской области.

В ТНС отметили, что не видят «существенных рисков» для деятельности компании, связанных с подачей иска, поскольку уверены, что суд его не удовлетворит

Сумма заявленных «Кварталом» требований, как сказано в картотеке арбитража, составляет 473,9 млн руб. Однако из определения о принятии иска следует, что отдельно с каждого из ответчиков «Квартал» хочет взыскать половины от этой суммы — 236,9 млн руб. В материалах дела пока не поясняется, требует ли «Квартал» задолженность солидарно с «Россетей» и ТНС, либо взыскания были заявлены отдельно. Первое заседание по делу назначено на 7 ноября в Арбитражном суде Московской области.

«Квартал» ранее также работал на рынке электроэнергии и мощности Воронежской области, но в мае ушел под наблюдение — в первую стадию банкротства. С иском о признании ООО банкротом обратилось «ТНС энерго Воронеж» из-за долга в 5,4 млн руб.

Сергей Калашников