Песков: ЕС не пускает российских атлетов на состязания для снижения конкуренции
Власти ЕС, не пуская российских спортсменов на международные соревнования, пытаются повлиять на исход состязаний и предоставить преимущества другим атлетам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Налицо попытки определенных стран оказывать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейших», — сказал господин Песков. Он добавил, что «наши гимнастки, которым не дали визы, собственно, самые сильные в мире».
Европейская позиция «никак не вяжется с идеями олимпизма» и принципом «спорт вне политики», заключил представитель Кремля.
Издание Politico сообщило, что в ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против российских спортсменов. По словам источников, рассматриваются новые визовые ограничения и варианты давления на спортивные федерации.