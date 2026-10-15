В районе Запорожской ТЭС объявили режим тишины на время ремонта

Господин Лихачев пояснил, что электричество на ЗАЭС поступает только с ЛЭП «Ферросплавная-1». Из-за этого энергоснабжение станции «крайне неустойчиво, подвержено рискам», и есть очень большая вероятность его потери, отметил глава «Росатома». Режим тишины согласовали с МАГАТЭ, но сколько он продлится, Алексей Лихачев не уточнил.