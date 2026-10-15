Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

В районе Запорожской ТЭС объявили режим тишины на время ремонта

В районе Запорожской тепловой электростанции объявлен режим тишины, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, ведется ремонт оборудования, которое обеспечивает безопасность Запорожской АЭС.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
Господин Лихачев пояснил, что электричество на ЗАЭС поступает только с ЛЭП «Ферросплавная-1». Из-за этого энергоснабжение станции «крайне неустойчиво, подвержено рискам», и есть очень большая вероятность его потери, отметил глава «Росатома». Режим тишины согласовали с МАГАТЭ, но сколько он продлится, Алексей Лихачев не уточнил.
«Специалисты сейчас ... начинают ремонт технологического оборудования, который позволит укрепить энергоснабжение Запорожской атомной электростанции, уменьшить риск очередной потери постоянного энергоснабжения»,— рассказал глава госкорпорации (цитата по ТАСС).
В августе ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, когда «Ферросплавная-1» (330 кВ) отключилась из-за повреждения на украинской стороне. В начале сентября внешнее энергоснабжение АЭС от «Ферросплавной-1» было восстановлено. Линия «Днепровская» (750 кВ) отключена с марта из-за повреждения опор ЛЭП. Территория ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.
Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС прилетело по-новому».
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
Росатом
Последние новости о военной операции на Украине