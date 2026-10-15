В районе Запорожской ТЭС объявили режим тишины на время ремонта
В районе Запорожской тепловой электростанции объявлен режим тишины, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, ведется ремонт оборудования, которое обеспечивает безопасность Запорожской АЭС.
Господин Лихачев пояснил, что электричество на ЗАЭС поступает только с ЛЭП «Ферросплавная-1». Из-за этого энергоснабжение станции «крайне неустойчиво, подвержено рискам», и есть очень большая вероятность его потери, отметил глава «Росатома». Режим тишины согласовали с МАГАТЭ, но сколько он продлится, Алексей Лихачев не уточнил.
«Специалисты сейчас ... начинают ремонт технологического оборудования, который позволит укрепить энергоснабжение Запорожской атомной электростанции, уменьшить риск очередной потери постоянного энергоснабжения»,— рассказал глава госкорпорации (цитата по ТАСС).
В августе ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, когда «Ферросплавная-1» (330 кВ) отключилась из-за повреждения на украинской стороне. В начале сентября внешнее энергоснабжение АЭС от «Ферросплавной-1» было восстановлено. Линия «Днепровская» (750 кВ) отключена с марта из-за повреждения опор ЛЭП. Территория ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.