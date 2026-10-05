Запорожской АЭС прилетело по-новому

Вооруженные силы Украины нанесли удары по новым объектам в периметре Запорожской атомной электростанции: лабораторно-бытовому корпусу, расположенному в 200 м от энергоблоков, и зданию переработки радиоактивных отходов. И хотя угрозы ядерной безопасности на данный момент нет, на станции подчеркнули, что атаки по территории атомной станции потенциально опасны. Международное агентство по атомной энергии призвало соблюдать максимальную военную сдержанность рядом с ядерными объектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под удар ВСУ попал прежде не атакованный объект ЗАЭС — лабораторно-бытовой корпус, расположенный в 200 м от энергоблоков (на фото)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Под удар ВСУ попал прежде не атакованный объект ЗАЭС — лабораторно-бытовой корпус, расположенный в 200 м от энергоблоков (на фото)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под ударами ВСУ оказались прежде не атакованные объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС): лабораторно-бытовой корпус №2, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Повреждена его кровля. Угрозы ядерной безопасности, как сообщили на станции, в результате этих атак нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм.

В то же время в руководстве ЗАЭС предупредили: «Удары по таким объектам потенциально опасны. Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала.

Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами».

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) удары по этим объектам еще не прокомментировали. Последний комментарий агентства по поводу ЗАЭС датирован 2 октября. В нем говорится, что МАГАТЭ было проинформировано о трех ударах беспилотников в сентябре по близлежащей Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), в результате которых были повреждены трансформаторы, имеющие жизненно важное значение для подачи внешнего питания на ЗАЭС, которая неоднократно испытывала отключения внешнего питания во время конфликта. Чтобы обеспечить необходимые ремонтные работы на Запорожской ТЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как сообщили в агентстве, сейчас ведет с обеими сторонами переговоры о новом (восьмом по счету) локализованном прекращении огня.

Расположенная близ города Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем РФ. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов линии электропередачи. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав «Росатома»). С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа МАГАТЭ.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 5 октября рассказал журналистам, что это Россия уведомила МАГАТЭ о необходимости ремонтных работ. «В обычной жизни ремонт трансформатора — рутинное дело, сегодня это операция, сопряженная с прямым риском для жизни наших ремонтных бригад. Рисковать нашими людьми мы не имеем права,— заявил он (цитата по ТАСС).— 30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установления временного режима тишины». Параметры временного перемирия, по его словам, сейчас согласовываются.

Последние две недели ВСУ, как уточнил Алексей Лихачев далее, систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС — второго энергетического объекта на территории Энергодара.

«Предприятие не атомное, потому мировому сообществу не интересное. В то же время от работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции»,— подчеркнул он. Речь, по его словам, идет об электротехническом оборудовании, расположенном на территории Запорожской ТЭС и перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий «Ферросплавная» на Запорожскую АЭС.

Даже когда цепная реакция в реакторе АЭС полностью остановлена и станция находится в состоянии холодного останова, как сейчас ЗАЭС, внешнее электроснабжение необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения расплавления активной зоны. В ноябре 2025 года ЗАЭС почти месяц снабжалась от аварийных дизельных генераторов — рекорд для объектов такого типа. «Надежное внешнее электроснабжение — важное условие ядерной безопасности. Обстрелы обеспечивающей его инфраструктуры создают дополнительные риски и затрудняют восстановительные работы»,— заявили 5 октября на ЗАЭС.

Рафаэль Гросси же, комментируя удары по ЗАЭС, но, как и ранее, не называя ответственных за них, заявил, что «атаки, угрожающие ядерной безопасности, по-прежнему являются абсолютно неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены». «Все стороны должны соблюдать максимальную военную сдержанность рядом с ядерными объектами с целью предотвратить чрезвычайные происшествия в ядерной сфере во время конфликта»,— подчеркнул он.

Резкая эскалация ударов вооруженных сил Украины по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям наблюдается с весны. Один из ударов БПЛА впервые пришелся напрямую по энергоблоку (см. “Ъ” от 1 июня). В результате другого удара беспилотника погиб главный инженер ЗАЭС. Минувшие выходные также не обошлись без жертв: при атаке ВСУ погиб водитель, доставлявший груз для нужд Запорожской АЭС.

Елена Черненко