Лихачев: на ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП «Ферросплавная-1» восстановлено. Станция работает в штатном режиме, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам господина Лихачева, временный режим тишины и ремонт линии стали возможны благодаря работе Минобороны, Росгвардии и МИДа, а также посредническим усилиям МАГАТЭ. Глава «Росатома» при этом отметил, что для повышения надежности энергоснабжения АЭС необходимо восстановить также вторую линию — «Днепровскую».

«Кроме того, сообщаю, что примерно через неделю ожидаем 35-ю ротацию инспекторов МАГАТЭ», — сообщил также Алексей Лихачев. Эксперты агентства пройдут через территорию — «как и в прошлые разы», отметил глава «Росатома».

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение 20 августа, когда «Ферросплавная-1» (330 кВ) отключилась из-за повреждения на украинской стороне. С тех пор электроэнергию станция получала за счет дизельных генераторов. Линия «Днепровская» (750 кВ) отключена с конца марта из-за повреждения опор ЛЭП.