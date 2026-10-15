В Кузбассе предложили размещать дата-центры в бывших угольных карьерах
Размещение центров обработки данных в неиспользуемых карьерах позволило бы сэкономить на долгосрочных инвестициях в создание активов (CAPEX) и текущих затратах (OPEX) на систему охлаждения. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк на Российской энергетической неделе.
«Размещение дата-центра может быть в отработанном [угольном] карьере... Туда нужно просто дом монолитный ... опустить. И это станет экономией на CAPEX и OPEX по системе охлаждения», — сказал глава региона (цитата по ТАСС).
Он добавил, что угледобытчики сегодня вынуждены тратить ресурсы на рекультивацию объектов после завершения разработки. По оценкам Минэнерго, в 2026 году доля убыточных предприятий в угольной отрасли составит 70%.
В «Ростелекоме» предлагали создать «ЦОД судного дня» — защищенный объект для хранения резервных копий, с помощью которых при необходимости можно будет восстановить работу тех или иных интернет-сервисов. Идею представили после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» и Сбербанка.