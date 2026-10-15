Мэрия Воронежа изымает главный дом усадьбы Клочковых на Никитинской

Решение принято в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции — речь о главном доме усадьбы Клочковых. Изымаются земельный участок площадью 613 кв. м под зданием, а также пять квартир — площадью от 9 до 40,8 кв. м. Управлению жилищных отношений поручено уведомить собственников.