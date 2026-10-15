Мэрия Воронежа изымает главный дом усадьбы Клочковых на Никитинской
Администрация Воронежа приняла постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 43 по улице Никитинской. Документ подписан главой города Сергеем Петриным.
Решение принято в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции — речь о главном доме усадьбы Клочковых. Изымаются земельный участок площадью 613 кв. м под зданием, а также пять квартир — площадью от 9 до 40,8 кв. м. Управлению жилищных отношений поручено уведомить собственников.
Этот дом входит в проект комплексного развития территории (КРТ) в исторической части Воронежа. Участок ограничен улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса, его общая площадь — 0,71 га. Победителем аукциона за право реализации проекта стало ООО «Специализированный застройщик "Никитинская"» (господ Бубнова, Евсеева и Анохина), предложившее властям цену за вход в проект порядка 99 млн руб. По условиям торгов застройщик должен предоставить городу отступные деньгами и недвижимостью, что доводит оценку инвестиций только в участок до 450 млн руб.
К сохраняемым зданиям в границах КРТ отнесен и «Дом агронома Вагнера» (конца XIX века), реконструкцией которого должен был заниматься упомянутый бизнесмен Антон Евсеев. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск управления имущественных и земельных отношений к господину Евсееву о невыполнении обязательств по договору купли-продажи объекта культурного наследия. Суд взыскал штраф 50,7 тыс. руб. вместо запрошенных 507,8 тыс. руб. В 2018 году памятник архитектуры был продан на торгах с обязательством провести реставрацию в два этапа — до 1 июля 2020 года и до 1 октября 2024 года.
Подробнее о реновации этой территории — в публикации «Ъ-Черноземье» «Объект дорогой, но место хорошее»