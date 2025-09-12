Власти Воронежа добились штрафа за задержку реставрации дома Вагнера

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) администрации Воронежа к девелоперу Антону Евсееву. Спор касался невыполнения обязательств по договору купли-продажи объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Вагнера». Суд постановил взыскать с ответчика штраф в размере 50,7 тыс. руб., что значительно меньше запрошенных 507,8 тыс. руб. Истец требовал сумму, равную 5% от стоимости объекта, которая составила 10,1 млн руб.

Речь идет о «Доме Вагнера» конца XIX века, расположенном по адресу Воронеж, улица Никитинская, 45. Как следует из решения суда, в 2018 году объект был выставлен на торги на основании постановления администрации города о приватизации и продаже ОКН. Победителем стал Антон Евсеев, с которым в августе 2018 года был заключен договор купли-продажи. В нем, в частности, закреплялось, что дом включен в реестр ОКН и подлежит сохранению в соответствии с охранным обязательством.

Документ предусматривал два этапа работ: первый должен был быть завершен до 1 июля 2020 года, второй — до 1 октября 2024 года. В сентябре 2024 года администрация обратилась к покупателю с требованием предоставить отчет по выполнению обязательств. В ответ господин Евсеев представил документы по первому этапу и пояснил причины задержки, однако УИЗО сочло их несоответствующими условиям договора.

После этого ведомство направило предпринимателю уведомление о необходимости выплатить неустойку в размере 507,8 тыс. руб., а затем обратилось в суд. Ответчик, в свою очередь, указал, что при заключении договора не располагал полной информацией о предстоящих затратах на восстановление объекта. По его словам, разработка проектной документации потребовала значительно больших ресурсов и времени, чем предполагалось. Сославшись на статью 333 ГК РФ, господин Евсеев ходатайствовал об уменьшении размера штрафа. Эти обстоятельства суд счел смягчающими при определении суммы штрафа.

Антон Евсеев — бизнесмен и девелопер, сын экс-депутата облдумы и председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева. По данным Rusprofile, Антон Евсеев владеет долями в 26 действующих компаниях. Среди них — ООО, входящие в ГК «Агротех-гарант», ООО СЗ «АИВ», ООО «Жилой комплекс Шуберский», ООО «Брассери» и ООО «Бар Вода» (ресторанный бизнес), ООО «ПИК» (деятельность управляющих компаний) и другие. Выручка всех компаний, которыми частично владеет господин Евсеев, в 2024 году составила 384 млн руб., совокупная чистая прибыль — 134 млн руб.

