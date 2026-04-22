Фирма Бубнова, Евсеева и Анохина застроит Никитинскую улицу в Воронеже

В Воронеже подвели итоги торгов за право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в исторической части города на участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Победителем аукциона стало ООО СЗ «Никитинская». Предложенная фирмой цена составила немногим менее 99,5 млн руб. Информация опубликована в ГИС «Торги».

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Никитинская» зарегистрировали в Воронеже в конце декабря 2024 года. В качестве основной указана деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Компания завершила 2025 год с нулевой выручкой и убытком 354 тыс. руб. Учредителями фирмы выступают Ярослава Бубнова (50% долей), ООО «СК Атом Строй» Андрея Анисимова и Павла Шереметова (25%), а также ООО СЗ «АИВ» Ильи Анохина и Антона Евсеева (25%). В протоколе указано, что интересы организации на аукционе представлял бизнесмен Владимир Бубнов.

Предпоследнее предложение в размере 98,3 млн руб. сделало ООО СЗ «Квартал». Единственным собственником фирмы выступает Дмитрий Осипов (доля под обременением), а управляет организацией Воронежская девелоперская компания (ВДК) — структура ГК Евгения Хамина.

В торгах также участвовали ООО УК «Стройком», ООО СЗ «Практика Регион» и ООО «Гарантстрой».

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что проект КРТ участка предусматривает как новое строительство, так и работу с существующей застройкой, включая объекты культурного наследия. К сохраняемым зданиям отнесен «Дом агронома Вагнера», реконструкцией которого занимается бизнесмен Антон Евсеев. Одновременно условия предусматривают снос ряда объектов. В их числе — здание по адресу ул. Никитинская, 47/2, признанное аварийным. Под демонтаж подпадает и жилой дом площадью 347,5 кв. м.

Ранее было заявлено, что общая площадь зданий будущей застройки составит 16,7 тыс. кв. м. В рамках КРТ, в частности, планируется возвести многосекционный дом переменной этажности (от двух до семи этажей) с жилой площадью 6,3 тыс. кв. м.

Договор на КРТ заключается на срок до октября 2033 года.

Денис Данилов