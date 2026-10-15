Посол России отверг претензии Японии из-за задержания журналиста на Сахалине
Посол России в Японии Николай Ноздрев, вызванный в МИД страны, отверг претензии Токио из-за задержания журналиста японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Во время встречи 14 октября Николай Ноздрев указал гендиректору Бюро по делам Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуре на неприемлемость привлечения к сотрудничеству с японскими спецслужбами частных лиц, включая аккредитованных в России журналистов. По его словам, в России неоднократно пресекали подобные попытки сбора секретной информации для «подрыва безопасности и обороноспособности нашей страны».
Кроме того, отметил посол, японского журналиста поймали с поличным. Господин Ноздрев подчеркнул, что следственные мероприятия по этому делу будут осуществлять «в соответствии с российским законодательством».
По поводу поездки делегации КНР на остров Итуруп в Сахалинской области дипломат заявил, что кооперация с китайскими коллегами продолжится и будет только наращиваться, включая межрегиональные обмены.
ФСБ сообщила о задержании японского журналиста 13 октября. Затем Юки Имаи доставили в Москву, где, по решению суда, заключили под стражу. По версии следствия, он собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО.