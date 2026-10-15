Посол России отверг претензии Японии из-за задержания журналиста на Сахалине

Во время встречи 14 октября Николай Ноздрев указал гендиректору Бюро по делам Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуре на неприемлемость привлечения к сотрудничеству с японскими спецслужбами частных лиц, включая аккредитованных в России журналистов. По его словам, в России неоднократно пресекали подобные попытки сбора секретной информации для «подрыва безопасности и обороноспособности нашей страны».