Новак подтвердил обсуждение запрета на экспорт сжиженных углеводородных газов
Новак: власти обсуждают временный запрет экспорта СУГ непроизводителями
Российские власти обсуждают возможный запрет до конца 2026 года на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает,— уточнил господин Новак в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС). — И посмотрим, какие они внесут предложения».
РБК со ссылкой на источники сообщало, что власти обсуждают введение запрета на экспорт СУГ для трейдеров, нефтебаз и мини-НПЗ. Речь идет о СУГ, используемом в качестве автомобильного топлива. По данным издания, с инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба, чтобы нарастить предложение на внутреннем рынке во время ремонта российских НПЗ.