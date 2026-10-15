Недвижимость бывшего главы Плеса перешла в муниципальную собственность
Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование 142 объекта недвижимости, изъятые у бывшего главы города Алексея Шевцова (признан в РФ иностранным агентом), с последующим оформлением в муниципальную собственность. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области.
В октябре 2025 года суд по иску прокуратуры взыскал с экс-чиновника и связанных с ним лиц свыше 300 млн руб. в пользу России и обратил в доход государства недвижимость, а также доли в уставных капиталах ООО. В минувшем августе кассационный суд отклонил жалобы бывшего чиновника на решения нижестоящих судов и подтвердил решение о конфискации активов.