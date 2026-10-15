Недвижимость бывшего главы Плеса перешла в муниципальную собственность

Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование 142 объекта недвижимости, изъятые у бывшего главы города Алексея Шевцова (признан в РФ иностранным агентом), с последующим оформлением в муниципальную собственность. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области.