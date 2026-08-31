Кассационный суд признал конфискацию миллиардных активов у иноагента

Как стало известно «Ъ», 2-й кассационный суд общей юрисдикции 31 августа отклонил жалобы экс-главы Плеса, депутата и бизнесмена Алексея Шевцова (признан иноагентом). Он оспаривал решения нижестоящих судов, полностью удовлетворивших иск прокурора Ивановской области Андрея Жугина. В соответствии с судебными актами у экс-чиновника в доход государства были обращены как коррупционные многочисленные объекты недвижимости и доли в компаниях в городе художников Плесе, а также деньги с банковских счетов. Общая стоимость активов, доставшихся казне, превысила 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Плеса Алексей Шевцов (иноагент)

Фото: Игорь Руссак / Росконгресс Экс-глава Плеса Алексей Шевцов (иноагент)

Фото: Игорь Руссак / Росконгресс

По данным прокуратуры, ответчик с 2005 по 2015 год покровительствовал компаниям, занимающимся недвижимостью, гостиничным бизнесом и общественным питанием в Плесе. Ими владели родственники экс-главы города и доверенные лица.

В результате господин Шевцов (иноагент) переоформил права на более чем 145 объектов недвижимости в Плесе. Часть из них была получена из государственной и муниципальной собственности. В прокуратуре отметили, что ответчику предоставляли земельные участки незаконно.

Подробнее — в материале «Ъ» «От иноагента Шевцова освободили Плес».

Николай Сергеев