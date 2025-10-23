Суд изъял у экс-главы Плеса и его родных имущество и 304 млн рублей

Приволжский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 149 объектов недвижимости и 304 млн рублей у бывшего главы Плесского городского поселения Алексея Шевцова (признан иноагентом) и его родственников. Такое решение было принято по иску Генпрокуратуры. Изначально надзор настаивал на взыскании с ответчиков свыше 1 млрд руб. и 150 объектов недвижимости, однако позже требования были уменьшены с учетом переоценки полученной прибыли. Ответчиками по иску помимо экс-чиновника проходили его близкие родственники, а также бывший главбух и различные компании.

Надзор утверждал, что, будучи с 2005 по 2015 год депутатом местного представительного органа, а с 2010 по 2011 год - главой Плеса, господин Шевцов (признан ионагентом) незаконно занимался предпринимательством. По данным прокуратуры, ответчик фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе. В его бизнесе участвовали родственники и доверенные лица, а также была создана сеть юридических лиц. Ряд объектов был получен из государственной и муниципальной собственности. На имущество семьи Шевцовых и аффилированных с ними лиц и организаций суд наложил арест.

Сам ответчик иск не признавал. Представлявшая его интересы юрист Валерия Рытвина заявила, что ответчики не согласны с решением суда и будут его обжаловать. «В деле так и не появилось документов или доказательств, по которым мой доверитель совершил что-то противоправное. В заседании было установлено (и прокуратура это подтвердила), что он никогда не являлся муниципальным служащим, то есть не был чиновником, а всегда открыто позиционировал себя предпринимателем. Таким образом данное решение создает потенциал изъятия любого имущества у любого предпринимателя», - заявила юрист.

