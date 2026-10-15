Суд продлил арест замдиректора воронежского КБХА по делу о превышении полномочий
Как и предполагал «Ъ-Черноземье», Советский районный суд Воронежа 14 октября по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимиру Кольцову, обвиняемому в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Господин Кольцов останется в СИЗО до 19 декабря 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
В основу уголовного дела легла история исполнения контрактов, которые были заключены КБХА с ООО «Нагваль стройтех». По версии следствия, компания не могла исполнить взятые на себя обязательства, а ее руководитель сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ. В результате АО «КБХА» перечислило в адрес коммерческой организации авансы на сумму свыше 5 млрд руб.
Следствие считает, что Владимир Кольцов скрывал от руководства срыв сроков работ и сообщал ГК «Роскосмос» недостоверные сведения об их ходе, чтобы избежать дисциплинарной ответственности и создать видимость надлежащего исполнения своих обязанностей. Первым об аресте господина Кольцова сообщил «Ъ».
В начале года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) также был арестован генеральный директор ООО «Нагваль стройтех» Сергей Гутенко. Он признал вину.