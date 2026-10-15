Суд продлил арест замдиректора воронежского КБХА по делу о превышении полномочий

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», Советский районный суд Воронежа 14 октября по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимиру Кольцову, обвиняемому в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Господин Кольцов останется в СИЗО до 19 декабря 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.