Московский бизнесмен признал вину в хищении 5 млрд у воронежского КБХА

В Советском райсуде Воронежа прошло первое заседание по уголовному делу о хищении более 5 млрд руб. у местной структуры госкорпорации «Роскосмос» — АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Как пишет «Ъ», генеральный директор московской компании ООО «Нагваль стройтех» Сергей Гутенко полностью признал вину в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Нагваль стройтех» Сергей Гутенко

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Нагваль стройтех» Сергей Гутенко

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Уголовное дело о хищении денег у «Роскосмоса» было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России в июне 2025 года. В его основу легли контракты, заключенные с ООО «Нагваль стройтех» и ООО «Гарантстрой» на участие в создании централизованного производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники и объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» на площадке КБХА в Воронеже. По версии следствия, господин Гутенко знал о невозможности исполнения работ и сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ.

Как показала экспертиза, в действительности компании господина Гутенко в 2021–2024 годах выполнили работы примерно на 535 млн руб., после чего КБХА в одностороннем порядке разорвало с ними контракты. По оценке следствия, предприятию был нанесен ущерб в размере более 5 млрд руб., которыми подрядчики распорядились по своему усмотрению.

В 2025 году фигурант покинул Россию и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. Сергея Гутенко задержали на территории Таиланда и при взаимодействии с ФСБ переправили на родину. Как сообщал «Ъ», его депортировали в Россию 19 февраля 2026 года.

После оглашения обвинительного заключения Советский райсуд Воронежа продлил срок содержания Сергея Гутенко под стражей. Мера пресечения будет действовать до 7 декабря.