Замдиректора воронежского КБХА заключили под стражу за превышение полномочий
11.10.2026, 21:02
В Воронеже под стражу по ходатайству регионального управления МВД РФ заключен заместитель директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимир Кольцов. Как пишет «Ъ», ему вменяется превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).
В основу уголовного дела легла история исполнения контрактов, которые были заключены КБХА с ООО «Нагваль стройтех». По версии следствия, компания не могла исполнить взятые на себя обязательства, а ее руководитель сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ. Ущерб оценивается в 5 млрд руб.
Следствие считает, что господин Кольцов сообщал руководству ложные сведения о ходе работ, умышленно скрывая известные ему факты о срыве сроков. По версии следствия, топ-менеджер делал это, стремясь скрыть свое бездействие и некомпетентность, избежать дисциплинарной ответственности, создать видимость добросовестного исполнения служебных обязанностей и приукрасить действительное положение в подчиненных ему подразделениях.
Арест в СИЗО Владимира Кольцова истекает 18 октября. На неделе с 12 октября следствие может выйти в суд с ходатайством о его продлении.
В начале года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) был арестован генеральный директор ООО «Нагваль стройтех» Сергей Гутенко. Он признал вину.