Замдиректора воронежского КБХА заключили под стражу за превышение полномочий

В основу уголовного дела легла история исполнения контрактов, которые были заключены КБХА с ООО «Нагваль стройтех». По версии следствия, компания не могла исполнить взятые на себя обязательства, а ее руководитель сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ. Ущерб оценивается в 5 млрд руб.