WP: разведка США предупреждала посольство Украины о прекращении обмена данными
Представители американской разведки предупреждали посольство Украины в Вашингтоне о возможном прекращении передачи разведывательной информации. Условием продолжения обмена данными был отказ Киева от ударов по российским НПЗ, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
По словам собеседника WP, предупреждения поступили дипломатам в минувший понедельник и «были массовыми». Источник также заявил, что пока угроза не реализована, обмен данными продолжается.
Власти Украины заявляли, что в ночь на 13 октября не получили сведения из США о ракетных запусках. Politico со ссылкой на источники утверждало, что система предупреждения о ракетных ударах дала сбой из-за непогоды. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что разведка США продолжает делиться полученной информацией с Украиной.