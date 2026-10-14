Украина не видит баллистики
Киев перестал получать сигналы от американской системы раннего оповещения о ракетном нападении
Уже как минимум два дня Украина не получает от США данные о пусках баллистических ракет со стороны России, утверждают власти в Киеве, но при этом говорят, что разведданные из США продолжают поступать. С 14 октября в украинской столице заговорили и о перебоях в работе терминалов Starlink. Там связывают произошедшее с угрозами Вашингтона остановить обмен разведданными и военную поддержку Киева, если тот не откажется от ударов по российским НПЗ. Впрочем, в Вашингтоне уверяют, что помощь Украине продолжается.
Разговоры о том, что США могут прекратить поставлять Украине разведданные и продавать оружие, если та не откажется от ударов по российским НПЗ, начались еще 9 октября. По данным американских СМИ, такой ультиматум был выдвинут в ходе переговоров украинской и европейской делегаций со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером в гольф-клубе под Майами. И хотя об угрозах Киеву сообщали только американские СМИ, а Владимир Зеленский публично согласился остановить удары по энергетическим объектам России только на взаимной основе, российские НПЗ с 10 октября действительно перестали подвергаться атакам со стороны Украины.
Тем не менее уже 12 октября ВСУ сообщили, что не получили от Вашингтона данных системы раннего оповещения об ударе баллистикой. Именно поэтому сирены тревоги в Киеве сработали уже после обстрела.
В течение дня выдвигались разные версии случившегося. Издание Politico со ссылкой на американских военных заявляло о плохих погодных условиях, которые помешали американцам засечь пуски с территории России, а глава МИД Украины Андрей Сибига и военные эксперты связывали это со специфическим типом примененного россиянами вооружения, который не могут уловить американские системы. При этом Сибига утверждал: в целом обмен данными не прекращался.
Однако на следующий день ситуация повторилась. При этом Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные. «Нет, мы этого не делали,— сказал он, отвечая на вопрос о приостановке обмена разведданными, и добавил: — Мы им помогаем, и мы делимся разведданными». В то же время Зеленский подтвердил и угрозы США остановить обмен разведданными, и то, что Киев уже два дня не получает от Вашингтона информации по раннему оповещению о ракетном нападении.
К 14 октября ситуация для Киева стала еще хуже: в СМИ появились сообщения об ограничении работы терминалов Starlink. И уже днем эту информацию подтвердил советник президента Украины Сергей Бескрестнов. По его словам, SpaceX ограничила использование военной версии спутниковой сети Starlink. Она больше не работает при скорости свыше 160 км/ч. «Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций. Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией»,— написал Бескрестнов в соцсетях.
В Кремле, комментируя события последних дней, предложили дождаться более осязаемой информации. «Мы не знаем, что произошло со Starlink. Это какая-то разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то ограничения на поставку разведывательной информации, предупредительной информации о пусках ракет. Но с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается»,— сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник в беседе с “Ъ” пояснил, что раннее обнаружение, об отсутствии которого идет речь, позволяет заранее привести в готовность систему ПВО, определить направление удара и предположить его цели.
«Если раннего обнаружения нет, ракеты противника становятся видны, только когда входят в зону действия радаров ПВО, что резко осложняет работу. Радары требуется держать постоянно включенными, что повышает вероятность их уничтожения. Да и постоянная работа сама по себе снижает ресурс этих систем»,— сказал он. Эксперт добавил, что такая ситуация лишь осложнит уже существующие проблемы противовоздушной обороны, с которыми сталкивается Украина.
По словам Ильи Крамника, параллельно идут жалобы на перебои в работе Starlink, что влияет уже на ударные возможности ВСУ. Ограничение скорости работы Starlink до 160 км/ч означает, что Киев не сможет устанавливать терминалы на дроны, так как они могут отключиться. Это скажется на возможностях Украины поражать цели в пределах старых границ Украины до 1991 года, продолжил Крамник. Он напомнил, что над территорией России дроны могут использовать только традиционные средства спутниковой навигации. «Это достаточно эффективный намек на необходимость принять те или иные условия по участию в мирном процессе. Окажется ли он по-настоящему действенным, нам еще предстоит увидеть»,— заключил Илья Крамник.