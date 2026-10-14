Украина не видит баллистики

По словам Ильи Крамника, параллельно идут жалобы на перебои в работе Starlink, что влияет уже на ударные возможности ВСУ. Ограничение скорости работы Starlink до 160 км/ч означает, что Киев не сможет устанавливать терминалы на дроны, так как они могут отключиться. Это скажется на возможностях Украины поражать цели в пределах старых границ Украины до 1991 года, продолжил Крамник. Он напомнил, что над территорией России дроны могут использовать только традиционные средства спутниковой навигации. «Это достаточно эффективный намек на необходимость принять те или иные условия по участию в мирном процессе. Окажется ли он по-настоящему действенным, нам еще предстоит увидеть»,— заключил Илья Крамник.