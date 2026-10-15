«Такое происходит впервые в истории турнира»
Владимир Осипов — о втором туре Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» обыграл итальянский клуб «Рома» 4:3 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Так же победу на выезде одержал «Пари Сен-Жермен». Парижане взяли верх над «Манчестер Сити» 4:2. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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«Реал» снова творит магию. То, что произошло в Риме, на уровне Лиги чемпионов еще не делал никто. Отыграться на выезде, уступая два мяча после 80-й минуты, и вырвать победу. Такое происходит впервые в истории турнира.
Когда на 57-й минуте счет стал 3:1 в пользу «Ромы», казалось, судьба матча решена. Но главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью провел замены, убрал с поля Винисиуса, и за последние семь минут игры «Реал» забил три гола. Комментатор Филипп Кудрявцев даже предположил, что игроки королевского клуба не с этой планеты.
Стоит сказать, как Рим встретил Жозе Моуринью. На трибунах постоянно появлялись портреты тренера, который выиграл с итальянской командой еврокубок. А надпись на фанатском секторе, с отсылкой к древнему Риму, гласила: «Тот, кто приносит славу „Роме“, всегда будет почитаем „Ромой“. Сегодня народ воздает тебе вечную славу».
Даже после того, что произошло в концовке, свиста на трибунах не было. Наставник римлян Джан Пьеро Гасперини, который говорил, что игра с «Реалом» будет для команды серьезным тестом, был уверен, что в целом игроки его сдали:
«Если анализировать качество матча, конечно, да. Если смотреть на концовку, к сожалению, мы пропустили три одинаковых мяча с угловых, теряя позиции. Мы слишком дорого заплатили за эту часть матча».
Так же результативно получилось в другом топ-матче дня, «Манчестер Сити»—ПСЖ, хотя до стартового свистка здесь больше говорили не о футболе, а о возможном наказании «Сити» за финансовые махинации. И, похоже, это повлияло на игроков. Уже к 15-й минуте счет был 2:0 в пользу парижан, и комментатор Денис Казанский нашел яркий образ тому, что происходило на поле.
Полет продолжался весь первый тайм, который завершился со счетом 3:0 в пользу ПСЖ. После перерыва хозяева вернулись. Эрлинг Холанд оформил дубль, но гости забили четвертый, после ошибки вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который, правда, потом взял пенальти. Российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота парижан, такого себе не позволял. «Пари Сен-Жермен» уверенно выиграл 4:2 и еще раз доказал, что готов претендовать на третий подряд кубок чемпионов.
Что же касается «Сити», то поражение в целом не критично. Все-таки основная борьба в Лиге чемпионов впереди. А вот околофутбольная шумиха вокруг клуба это проблема посерьезней. Вопрос, насколько жестко накажут «Манчестер Сити» за финансовые махинации, по-прежнему открыт, хотя вполне возможно, что клуб-миллиардер в очередной раз выйдет сухим из воды, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
«Я думаю, меркантильные интересы могут, конечно, возобладать. Накажут штрафом, большим штрафом, который „Манчестер Сити“ с возмущением выплатит, и дальше все будет спущено на тормозах».
Среди других результатов второго игрового дня Лиги чемпионов стоит отметить победу норвежского «Буде-Глимт» над дортмундской «Боруссией» 1:0. Тут блестяще отыграл российский голкипер Никита Хайкин. Теперь ждем третьего тура, который состоится уже на следующей неделе. Там запланированы такие противостояния, как ПСЖ—«Барселона» и «Бавария»—«Арсенал».