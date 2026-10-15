«Такое происходит впервые в истории турнира»

Так же результативно получилось в другом топ-матче дня, «Манчестер Сити»—ПСЖ, хотя до стартового свистка здесь больше говорили не о футболе, а о возможном наказании «Сити» за финансовые махинации. И, похоже, это повлияло на игроков. Уже к 15-й минуте счет был 2:0 в пользу парижан, и комментатор Денис Казанский нашел яркий образ тому, что происходило на поле.