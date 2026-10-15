Власти Подмосковья предложили построить больше электростанций в регионе
Правительство Московской области предложило построить новые электростанции в регионе, заявил замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. Он уточнил, что конкретных решений по строительству пока не принято.
Замминистра рассказал, что предложение поступило при обсуждении СИПРа (схемы и программы развития электроэнергетических систем России). «Решений никаких не принято и не факт, что такие решения будут приняты»,— уточнил господин Конюшенко «РИА Новости» в кулуарах Российской энергетической недели.
Как пояснил чиновник, Минэнерго оптимизирует деятельность энергетической системы и в первую очередь рассматривает дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. По его словам, речь идет о сетевых решениях. «Если у нас отсутствует источник генерации, тогда мы уже переходим к более дорогостоящему строительству генерации»,— добавил он.
В октябре 2025-го правительство сообщало, что на юге России, в Москве и Подмосковье построят 15 новых объектов электрогенерации. Их общая мощность оценивается в 3,2 ГВт. Правительство Москвы пытается ускорить возведение новых энергоблоков для компенсации энергодефицита в столичной энергосистеме. Согласно проекту СиПР на 2026–2031 годы, с учетом увеличения энергопотребления и 15% резерва потребность в мощности в столичной энергосистеме составит 2 ГВт в 2027 году и достигнет 4,1 ГВт к 2031 году.