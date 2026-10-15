Власти Подмосковья предложили построить больше электростанций в регионе

Как пояснил чиновник, Минэнерго оптимизирует деятельность энергетической системы и в первую очередь рассматривает дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. По его словам, речь идет о сетевых решениях. «Если у нас отсутствует источник генерации, тогда мы уже переходим к более дорогостоящему строительству генерации»,— добавил он.