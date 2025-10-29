В России построят 15 новых электростанций

На юге России, в Москве и Подмосковье построят 15 новых объектов электрогенерации. Их общая мощность составит 3,2 ГВт.

О планах строительства новой инфраструктуры написано в сообщении правительства по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики. Новые энергообъекты «должны обеспечить растущие потребности данных субъектов в электроэнергии».

Участники совещания также обсудили состояние энергетической системы Сибири. «Для удовлетворения перспективного спроса планируется строительство энергомоста постоянного тока пропускной способностью до 1,5 тыс. МВт, а также создание новых генерирующих мощностей более чем в 1 тыс. МВт»,— указано в публикации.