Москва выпускает пар

По данным “Ъ”, правительство Москвы пытается ускорить возведение новых энергоблоков для компенсации энергодефицита в столичной энергосистеме. Предлагается расширить мощности ТЭЦ-25 «Мосэнерго» еще на 225 МВт в 2027–2028 годах с использованием нелокализованной газовой турбины. Здесь же планируется возвести 275 МВт к 2030 году. Пока рассматривается установка турбины ГТЭ-160, произведенной по лицензии Siemens. По оценкам аналитиков, CAPEX проектов в этом случае будет ниже, чем при строительстве новых установок.

Власти Москвы инициировали обсуждение вопроса о строительстве еще двух энергоблоков на базе столичной ТЭЦ-25 «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг», ГЭХ) с использованием нелокализованной газовой турбины, рассказали “Ъ” источники и подтвердили в ГЭХе. По данным собеседника “Ъ”, речь идет об установке на базе ТЭЦ газовой турбины мощностью 160 МВт к четвертому кварталу 2027 года и паровой турбины на 65 МВт к четвертому кварталу 2028 года.

Как говорят источники “Ъ”, на ТЭЦ-25 планируется установить невостребованную турбину ГТЭ-160, произведенную по лицензии Siemens. Сейчас на рынке есть только две свободные машины такого класса: первая находится на балансе ТГК-2 (входит в ГЭХ), вторая принадлежит «Татэнерго» и хранится на складах «Силовых машин».

Рыночная стоимость такой машины, по оценкам собеседников “Ъ” среди машиностроителей, может достигать 4–5 млрд руб.

По данным источника “Ъ”, существует также второй вариант расширения мощностей — сразу на 450 МВт, с установкой двух ГТЭ-160 МВт к концу 2028 года и паровой турбиной на 150 МВт к концу 2029 года.

Пока не ясно, как будет финансироваться возведение дополнительных энергоблоков на ТЭЦ-25, так как установку нелокализованной машины сложно будет согласовать в рамках существующей программы модернизации старых ТЭС. Сейчас для участия в отборах существует требование 719-го постановления правительства, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Только соответствующие требованиям постановления проекты могут претендовать на повышенные платежи оптового энергорынка.

Согласно проекту «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России» (СиПР) на 2026–2031 годы, с учетом увеличения энергопотребления и 15% резерва потребность в мощности в энергосистеме Москвы составит 2 ГВт в 2027 году и достигнет 4,1 ГВт к 2031 году.

Для покрытия дефицита «Мосэнерго» построит на ТЭЦ-25 энергоблок на 275 МВт, предварительно, к 2030 году.

Капзатраты по проекту могут составить 471,8 млн руб. за 1 МВт, расширение ТЭЦ-26 с вводом в 2029 году будет стоить 484,8 млн руб. за 1 МВт.

В обоих случаях будут использоваться паросиловые установки.

В правительстве Москвы, Минэнерго и «Системном операторе» не ответили “Ъ”.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что на 2026–2031 годы величина возможного дефицита возрастает от 10% до 14% от потребности в мощности потребителей московской энергосистемы. Решение по опережающему СиПР увеличению генерирующих мощностей, по его мнению, продиктовано намерением Москвы удерживать параметры возможного дефицита ниже уровня прогноза до того, как будут реализованы все мероприятия по ликвидации дефицита, предусмотренные СиПР-2026–2031.

Стоимость запуска новых парогазовых установок аналитик оценивает в 200–250 млн руб. за 1 МВт. Потенциальное влияние строительства тогда составило бы от 0,2% до 0,5% к средней одноставочной цене на оптовом энергорынке. Но при ограниченных сроках строительства более рационально было бы использовать существующее генерирующее оборудование, такой проект обойдется значительно дешевле, считает господин Сасим. По его оценкам, с учетом сооружения линий постоянного тока средняя удельная величина капзатрат для предотвращения дефицита активной мощности в московской энергосистеме составит 185,8 млн руб. за 1 МВт, что станет одним из самых низких показателей удельных капитальных вложений для покрытия дефицита мощности в России.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь