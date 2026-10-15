Верховный суд Удмуртии оставил под стражей активиста Дмитрия Морозова
Ему вменяется хранение наркотиков в крупном размере
Как узнал «Ъ-Удмуртия», Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО местного активиста Дмитрия Морозова, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК, до 10 лет лишения свободы). Заседание состоялось сегодня утром. Сторона защиты просила избрать фигуранту домашний арест.
Напомним, 5 октября Первомайский райсуд Ижевска отправил активиста в СИЗО на два месяца по обвинению в хранении около 1,4 г запрещенного вещества. Дмитрий Морозов был задержан 2 октября. Сверток с наркотиком сотрудники ФСБ обнаружили на следующий день во время обыска дома у родителей 27-летнего активиста. Сторона обвинения также допускает связь подсудимого с украинским вооруженным формированием. По словам адвоката Дениса Варламова, по факту травм на теле подзащитного направлены жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.
Как писал «Ъ-Удмуртия», председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору Александру Гуцану, в частности, с просьбой установить обстоятельства получения увечий и дать правовую оценку действиям силовиков.
С конца 2010-х Дмитрий Морозов в составе различных общественных объединений выступал против пенсионной реформы, «обнуления» президентских сроков и др. В сентябре 2026 года пытался выступить организатором митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске. Администрация города в демонстрации отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». 1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации, поскольку муниципалитет не предложил альтернативные площадки для мероприятия (см. «Ъ-Удмуртия» от 1 октября).