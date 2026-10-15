Верховный суд Удмуртии оставил под стражей активиста Дмитрия Морозова

Напомним, 5 октября Первомайский райсуд Ижевска отправил активиста в СИЗО на два месяца по обвинению в хранении около 1,4 г запрещенного вещества. Дмитрий Морозов был задержан 2 октября. Сверток с наркотиком сотрудники ФСБ обнаружили на следующий день во время обыска дома у родителей 27-летнего активиста. Сторона обвинения также допускает связь подсудимого с украинским вооруженным формированием. По словам адвоката Дениса Варламова, по факту травм на теле подзащитного направлены жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.