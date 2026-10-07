Останина обратилась в генпрокуратуру из-за травм у активиста из Ижевска Морозова
Глава комитета Госдумы по защите семьи просит дать оценку действиям силовиков
Обновлено07.10.2026, 22:49
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору Александру Гуцану из-за сведений о травмах на теле активиста Дмитрия Морозова после задержания сотрудниками ФСБ в Ижевске. Текст обращения есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».
Как передавал корреспондент «Ъ-Удмуртия», 5 октября Дмитрия Морозова отправили в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Он был задержан 2 октября. В своем обращении госпожа Останина ссылается на публикации местных изданий.
«По информации отца Дмитрия Валерьевича, при доставлении его сына для проведения обыска у него наблюдались повреждения лица. Имеются основания полагать, что они могли возникнуть уже после фактического ограничения его свободы и в период нахождения под контролем сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в обращении.
По факту травм на теле активиста защитники подали жалобы в органы прокуратуры и уполномоченному по правам человека в Удмуртии. Глава комитета Госдумы по защите семьи считает необходимым установить объективные обстоятельства получения им указанных повреждений и обеспечить их медицинскую фиксацию, а также дать правовую оценку действиям силовиков.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения права задержанного на защиту и своевременный допуск адвоката. В СМИ также распространяются сведения о том, что защитник получил доступ к своему подзащитному спустя значительный промежуток времени после его задержания»,— пишет госпожа Останина.
Она просит генпрокурора принять соответствующие меры прокурорского реагирования и проинформировать об этом комитет.
Напомним, Дмитрию Морозову инкриминируется хранение около 1,4 г запрещенного вещества. Сверток с наркотиком сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска дома у родителей 27-летнего активиста. Сторона обвинения также допускает связь подсудимого с украинским вооруженным формированием. По словам адвоката Дениса Варламова, по факту травм на теле подзащитного направлены жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.
С конца 2010-х Дмитрий Морозов в составе различных общественных объединений выступал против пенсионной реформы, «обнуления» президентских сроков и др. В сентябре 2026 года пытался выступить организатором митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске. Администрация города в демонстрации отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». 1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации, поскольку муниципалитет не предложил альтернативные площадки для мероприятия (см. «Ъ-Удмуртия» от 1 октября).