Останина обратилась в генпрокуратуру из-за травм у активиста из Ижевска Морозова

«По информации отца Дмитрия Валерьевича, при доставлении его сына для проведения обыска у него наблюдались повреждения лица. Имеются основания полагать, что они могли возникнуть уже после фактического ограничения его свободы и в период нахождения под контролем сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в обращении.