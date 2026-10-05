Активисту прибавили веса

Суд в Ижевске заключил под стражу организатора митинга против фальсификаций на выборах Дмитрия Морозова. Ему инкриминируется хранение 1,4* г запрещенного вещества. Сверток с наркотиком сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска дома у родителей 27-летнего активиста. Сторона обвинения также допускает связь подсудимого с украинским вооруженным формированием. По словам адвоката Дениса Варламова, по факту травм на теле подзащитного направлены жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ

Сегодня Первомайский райсуд Ижевска отправил в СИЗО организатора митинга против фальсификаций на выборах Дмитрия Морозова. Ему вменяют хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК, до 10 лет лишения свободы). Речь идет о темном свертке с 1,38* г запрещенного вещества, который сотрудники УФСБ обнаружили в квартире его родителей во время обыска 3 октября, передает из зала суда корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Дмитрия Морозова задержали вечером 2 октября, сообщала в соцсетях его девушка Дарья Багина. На следующий день силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику. По словам Дарьи Багиной, в период задержания к обвиняемому не допускали защитника и не давали связаться с родственниками. Вечером 4 октября она написала в соцсетях, что адвокат смог попасть к задержанному. В региональном управлении ФСБ ситуацию «Ъ-Удмуртия» не прокомментировали.

Дмитрий Морозов — 27-летний политический активист из Ижевска, с конца 2010-х в составе различных общественных объединений выступал против пенсионной реформы, «обнуления» президентских сроков и др. В сентябре 2026 года пытался выступить организатором митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске. Администрация города в демонстрации отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». 1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации, поскольку муниципалитет не предложил альтернативные площадки для мероприятия (см «Ъ-Удмуртия» от 1 октября).

Обосновывая меру пресечения, прокурор заявила на заседании о наличии информации, что Дмитрий Морозов причастен к деятельности украинского вооруженного формирования (обвинение не предъявлено). Кроме того, по версии обвинения, активист может скрыться из РФ.

Защитник активиста Денис Варламов обратил внимание на травмы у обвиняемого. «У него синяки под глазами, на шее, на руках. Ему больно кашлять»,— добавил адвокат в разговоре с «Ъ-Удмуртия». Жалобы направлены в прокуратуру и уполномоченному по правам человека в Удмуртии.

Сторона защиты просила избрать мерой пресечения домашний арест. Адвокат подсудимого, в частности, указывал, что ранее Дмитрий Морозов к уголовной ответственности не привлекался, как самозанятый делает мультфильмы на заказ и приехал в Ижевск ухаживать за бабушкой. Отдельно господин Варламов отметил, что общественная деятельность обвиняемого связана с политикой: он инициировал законопроект о налоге на роскошь, который в Госдуме выдвинули депутаты от КПРФ.

«Решение суда будем обжаловать»,— резюмировал защитник. Дмитрия Морозова отправили в СИЗО до 3 декабря.

*уточнен вес наркотика по материалам дела — 1,38 г вместо указанных ранее 0,38.

Владислав Галичанин, Евгений Щепелев