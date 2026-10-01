Суд назвал незаконным отказ мэрии Ижевска в проведении митинга за честные выборы

Октябрьский райсуд Ижевска обязал администрацию города повторно рассмотреть уведомление о проведении митинга несогласных с результатами прошедших выборов в Госдуму. Как пишет издание RusNews, инстанция признала незаконным бездействие местных властей, не предложивших альтернативное место или время для проведения демонстрации.

На открытое заседание 1 октября пришло около 30 человек. «В зале находились трое силовиков, а на улице за процессом наблюдали еще около десяти сотрудников полиции и Центра “Э”»,— пишет издание. После заседания активист Дмитрий Морозов сообщил в Telegram, что митинг состоится, но где и когда, станет известно в течение двух рабочих дней.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что митинг планировалось провести днем 3 октября. Уведомление о проведении публичного мероприятия, целью которого было заявлено «выражение общественного мнения в поддержку честных выборов и против фальсификации», поступило в администрацию 22 сентября. Отказ пришел через два дня. В муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией»: в частности, крепления букв находятся в аварийном состоянии.