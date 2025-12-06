МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Новый безопасный конфайнмент (НБК; саркофаг) на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности, включая локализацию, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом повреждений несущих конструкций или систем мониторинга нет.

Как написано в сообщении МАГАТЭ, оценка безопасности конфайнмента завершилась на прошлой неделе. Как напомнило агентство, в феврале саркофаг был «серьезно поврежден в результате удара беспилотника». Пожар, возникший в результате атаки, также привел к возгоранию обшивки стальной конструкции, которая была построена для предотвращения радиоактивных выбросов с Чернобыльской АЭС.

«На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности»,— сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС МАГАТЭ сообщало 14 февраля. Власти Украины заявляли, что беспилотник был российским. Власти России обвинения отвергали и называли провокацией.