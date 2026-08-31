Трамп допустил полное уничтожение Израиля при наличии у Ирана ядерного оружия
Если бы Иран обладал ядерным оружием, то Израиль и большая часть Ближнего Востока, возможно, были бы уничтожены. Следующими целями для Ирана могли бы стать США и Европа, заявил американский президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп
Фото: Mark Schiefelbein / AP
«Если бы у них (иранских властей.—"Ъ") было ядерное оружие, они бы его применили... Поэтому я думаю, что Ближний Восток, по сути, исчез бы»,— сказал господин Трамп в комментарии Fox News. Президент США вновь напомнил, что именно по этой причине Иран и не должен иметь ядерное оружие.
Одной из причин эскалации на Ближнем Востоке в феврале стал отказ Ирана от изменения своей ядерной программы. Дональд Трамп пытался вынудить Тегеран отказаться от обогащения урана, однако власти страны доказывали, что используют сырье только в мирных целях и разработкой ядерного оружия не занимаются.
Президент США Дональд Трамп 17 марта 2026 года заявил, что без ударов США по Ирану Тегеран в течение месяца получил бы ядерное оружие и применил бы его против Израиля и других стран Ближнего Востока. По словам Трампа, военная операция предотвратила Третью мировую войну, которая могла бы быть ядерной. В апреле 2026 года США и Иран договорились о прекращении огня, одним из условий которого является отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.
Ранее, 15 мая 2026 года, Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что США круглосуточно следят за иранскими ядерными объектами и могут повторить удары, чтобы сделать невозможным доступ Тегерана к урану. Он также 28 июня 2026 года пригрозил Ирану полным уничтожением, если тот не прекратит нарушать договоренности о прекращении огня, подписанные 17 июня 2026 года. В конце августа 2026 года Дональд Трамп заявил, что США находятся на пути к большой победе в конфликте с Ираном.