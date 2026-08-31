Трамп допустил полное уничтожение Израиля при наличии у Ирана ядерного оружия

Если бы Иран обладал ядерным оружием, то Израиль и большая часть Ближнего Востока, возможно, были бы уничтожены. Следующими целями для Ирана могли бы стать США и Европа, заявил американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Если бы у них (иранских властей.—"Ъ") было ядерное оружие, они бы его применили... Поэтому я думаю, что Ближний Восток, по сути, исчез бы»,— сказал господин Трамп в комментарии Fox News. Президент США вновь напомнил, что именно по этой причине Иран и не должен иметь ядерное оружие.

Одной из причин эскалации на Ближнем Востоке в феврале стал отказ Ирана от изменения своей ядерной программы. Дональд Трамп пытался вынудить Тегеран отказаться от обогащения урана, однако власти страны доказывали, что используют сырье только в мирных целях и разработкой ядерного оружия не занимаются.