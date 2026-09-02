Депозиты на разогреве

Дефицит ликвидности и сдержанная политика ЦБ в отношении ключевой ставки повысили привлекательность банковских вкладов. В минувшем месяце ряд крупнейших банков уже подняли ставки на 1,5–2,5 п. п., в ближайшее время их число будет увеличиваться. Впрочем, кредитные организации действуют избирательно, отдавая предпочтение «новым» деньгам или новым клиентам, а также требуя исполнения специальных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За последние две недели несколько крупных банков значительно повысили ставки по коротким вкладам. В частности, МКБ увеличил доходность трехмесячных депозитов на 1,9 п. п., до 15,5% годовых, банк «Дом.РФ» — на 2,5 п. п., до 16,5% годовых, банк «Синара» — на 1,5 п. п., до 14,5% годовых. С 1 сентября ВТБ повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5% годовых.

Данные агрегаторов также свидетельствуют о новой фазе подъема ставок на банковском рынке. Согласно данным Frank RG, в минувшем месяце по трехмесячным и годовым вкладам доходность увеличилась на 0,2 п. п., до 12,3% годовых и 10,7% годовых соответственно, по полугодовым депозитам — на 0,1 п. п., до 11,8% годовых.

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» на основе данных 20 крупнейших банков зафиксировал в августе рост ставок по трехмесячным вкладам на 0,09 п. п., до 13,85% годовых, по шестимесячным — на 0,12 п. п., до 13,18% годовых.

В частности, в первой половине месяца Сбербанк и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах (до шести-девяти месяцев). Альфа-банк выбился из общего тренда и заметно поднял ставки, в том числе на депозиты до трех лет. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла 12,9% годовых, наивысшего значения с первой декады июня.

Банки также повышали привлекательность и накопительных счетов. По данным «Финуслуг», в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили по ним максимальные ставки от 0,1 п. п. до 2 п. п. Причем в одном из банков ставка по накопительному счету составила 16% годовых, однако она предоставляется на ограниченную сумму и при исполнении дополнительных условий (проведения операций по карте банка). Месяцем ранее максимальная ставка на рынке составляла 15,5% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как поясняет директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских, повышение уровня доходности по депозитам часто касается только новых клиентов или «новых» денег, а также клиентов, исполняющих определенные условия банка.

В условиях неопределенности с траекторией ключевой ставки банки предпочитают не привлекать деньги под высокие ставки на длинные сроки, поэтому самыми высокими будут ставки на короткие сроки до четырех месяцев, так как такие сроки являются основным инструментом банка по управлению ликвидностью, указывает Денис Донских. Если в начале 2026 года ЦБ на каждом заседании снижал ставку на 0,5 п. п., то в летние месяцы снижение затормозилось до 0,25 п. п. После последнего решения регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки (см. “Ъ” от 24 июля).

12,9 процента годовых составила средняя максимальная депозитная ставка десяти крупнейших банков в третьей декаде августа 2026 года

Корректировка ставок связана с резким сокращением средств на депозитах даже у крупных банков (см. “Ъ” от 29 июня). «Банки испытывают дефицит устойчивого фондирования»,— констатирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По данным ЦБ, к 26 августа дефицит ликвидности достиг 2,45 трлн руб., максимума с марта 2022 года, что вынуждает банки конкурировать за деньги вкладчиков. Кредитные организации для восполнения дефицита в последнее время активно привлекают средства и на долговом рынке. В августе объем размещения банковских облигаций приблизился к 500 млрд руб., что составляет более половины от суммарного объема размещений (см. “Ъ” от 2 сентября). Столь значительной доли кредитные организации не занимали на первичном рынке с апреля 2024 года.

В ближайший месяц эксперты ожидают повышения ставок. В ПСБ заявили “Ъ”, что в ближайшее время планируют увеличить ставки по вкладам на 0,2–0,9 п. п. на всех сроках (от трех месяцев до двух лет), а также будет установлена надбавка 0,2 п. п. за открытие вклада в офисе банка.

В банке «Дом.РФ» и Газпромбанке также не исключают повышения ставок. По оценкам руководителя продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Евгения Чейченца, средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам может достичь 13,5–14,5% годовых. Однако, по мнению Юрия Беликова, попытки привлечения фондирования «за счет существенного повышения ставок нецелесообразны, поскольку системно замедлилось кредитование и уменьшилось количество качественных заемщиков». Поэтому банки будут действовать очень избирательно и по наиболее доступным и наиболее востребованным вкладам «ставки повышать не будут», считает эксперт.

Юлия Пославская, Анна Кукляева