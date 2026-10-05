Банки наделали долгов

По итогам сентября корпоративные заемщики разместили облигации более чем на 1 трлн руб., на четверть больше, чем год назад. Менее 30% этого объема пришлось на эмитентов реального сектора, раньше их доля была в 2–2,5 раза больше. При этом выросла активность банков по секьюритизации кредитов, которая набирает обороты в том числе в связи с предстоящим ужесточением требований со стороны Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно данным Cbonds, в сентябре 2026 года эмитенты провели 135 размещений на сумму 1,04 трлн руб. Это на 19% превышает результат августа и на 24% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Ранее в этом году более 1 трлн руб. компаниям удавалось привлекать на облигационном рынке дважды — в марте (1,3 трлн руб.) и июле (1,06 трлн руб.). По 22 выпускам на общую сумму 131,8 млрд руб. в сентябре закончился технический период размещений, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Второй месяц подряд рост рынка обеспечен за счет компаний финансового сектора, прежде всего банков. Согласно оценке Александра Ермака, эти эмитенты привлекли около 820 млрд руб. против 460 млрд руб. месяцем ранее. Столь значительный рост был связан с размещением ипотечных облигаций — два выпуска на сумму почти 250 млрд руб. разместил Сбербанк (см. “Ъ от 21 сентября). Кроме того, банки активно секьюритизировали кредиты наличными.

По оценке “Ъ”, за месяц объем размещения таких облигаций превысил 130 млрд руб., улучшив результат августа на 6,5%.

Всего с начала года банки провели секьюритизацию потребительских кредитов почти на 500 млрд руб. Это более чем в два раза превышает объем размещений за весь 2025 год (см. “Ъ” от 20 февраля). Впрочем, круг таких кредитных организаций небольшой, в пределах десятка, а самыми активными являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк. В Сбербанке отмечают несколько ключевых драйверов роста данного рынка: стабильный спрос со стороны инвесторов и необходимость банков оптимизировать баланс с точки зрения регуляторных требований для продолжения кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Банки спешат в связи с ужесточением нормативов со стороны Банка России. С 15 октября вводятся макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, на уровне 250%. «Если раньше секьюритизация позволяла снижать нагрузку на капитал за счет продажи облигаций другим банкам, то теперь регулятор делает такую продажу менее выгодной. Инструмент не запрещается, но его использование должно быть экономически обосновано реальной передачей риска, а не переупаковкой внутри банковской системы»,— отметили в Сбербанке.

На фоне высокой активности компаний финансового сектора эмитенты из реального сектора экономики взяли паузу в размещениях.

Согласно оценке Александра Ермака, в итоге их доля на рынке опустилась до двухлетнего минимума (менее 30%), тогда как ранее держалась в размере 60–80%. Причина такой невысокой активности — ухудшение рыночных условий после паузы, которую Банк России взял в понижении ключевой ставки, а также корректировок бюджета. «Жесткая риторика ЦБ, рост инфляции, дефицитный бюджет на ближайший год почти не оставили у участников рынка иллюзий на динамичное снижение доходностей облигаций»,— отмечает заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала BCS Global Markets Наталья Виноградова.

В таких условиях компании реального сектора заняли выжидательную позицию. «Компании оценивают, можно ли привлечь средства на приемлемых условиях, и предпочитают дождаться большей ясности по ставке, динамике доходностей и общему настрою инвесторов. Это не обязательно означает отмену планов по заимствованиям, скорее речь идет о более тщательном выборе окна для выхода»,— указывает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук. По словам руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Марии Хабаровой, с учетом более плавной, чем ожидалось, траектории снижения ключевой ставки реальный сектор в очередной раз «ищет пути снижения стоимости заимствований за счет внутренней оптимизации, краткосрочного банковского финансирования и других финансовых инструментов».

В ближайшие месяцы активность финансового сектора в размещении облигаций может снизиться в связи с ужесточением нормативов, поведение эмитентов реального сектора экономики будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Никита Реук обращает внимание на то, что на рынке сохраняется большой пайплайн потенциальных сделок. «При отсутствии явных факторов для смены макроэкономических и геополитических тенденций лишь немногие корпоративные заемщики могут позволить себе привлекать финансирование на облигационном рынке с текущими ставками»,— отмечает Наталья Виноградова. Объявленные в сентябре планы Минфина по заимствованиям на открытом рынке (см. “Ъ” от 2 октября) повлияют на ликвидность корпоративного сегмента, но некритично. Как поясняет госпожа Виноградова, это «другой риск-профиль и другой уровень ставок».

Виталий Гайдаев