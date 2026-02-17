Частным университетам ставят государственную задачу

Сокращение платных мест в 2026 году особенно затронуло частные вузы: в этом году они не досчитаются пятой части мест на регулируемых направлениях. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, обращаясь к представителям негосударственного сектора образования. Большинство программ в частном образовании — социогуманитарные: специалистов с таким образованием на рынке труда переизбыток. В министерстве уверены, что частные университеты в будущем смогут занять важное место в новой системе образования, если сумеют переориентироваться на нужные экономике направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков пообещал найти место частным вузам в новой системе образования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Фальков пообещал найти место частным вузам в новой системе образования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2025 году в частных вузах обучалось 646,2 тыс. человек. Они распределились между 257 основными университетами и еще 102 филиалами. От общего числа вузов негосударственные составляют 34% — на них приходится 13% общего числа студентов. Такие данные привел глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая в понедельник, 16 февраля, перед участниками III Форума негосударственного образования.

Сейчас, по его словам, большинство частных вузов ориентировано на подготовку по социогуманитарным направлениям, выпускников которых сейчас переизбыток.

«Я с большим уважением отношусь к гуманитарному образованию,— заявил господин Фальков.— Но неоспоримый факт состоит в том, что некачественное образование в значительной степени сосредоточено именно в сфере социально-экономического и гуманитарного знания».

В 2026 года Минобрнауки впервые получило возможность распределять платные места в вузах. Пока регулирование затронуло 40 специальностей, большинство из которых — как раз социогуманитарные. Самые популярные из них — юриспруденция, менеджмент и экономика. Господин Фальков ранее говорил, что в приемную кампанию 2026 года вузы не досчитаются 47 тыс. мест. Сильнее всего сокращения затронут сектор именно частного образования — там количество мест по регулируемым специальностям уменьшиться на 20% по сравнению с 2025 годом. Минобрнауки в ответ на запрос “Ъ” сообщило, что в прошлую приемную кампанию негосударственные вузы приняли на эти направления 156,9 тыс. человек, что составило 61,6% от общего приема. Таким образом, платный прием в частных вузах, по подсчетам “Ъ”, в 2026 году может сократиться до 31,4 тыс. мест.

Валерий Фальков заметил, что в 2027 году Минобрнауки будет вновь распределять платные места и вузам стоит тщательнее отбирать студентов и планировать прием. «В последние годы количество студентов высшего образования увеличивалось — в основном за счет платного приема. При этом зоны некачественного высшего платного образования во многом связаны с заочным обучением,— объяснил министр.— Поэтому заочное платное образование, которое для многих из вас (для частных вузов.— “Ъ”) является доминирующим,— это зона нашего пристального внимания».

Господин Фальков посоветовал университетам разворачивать сектор негосударственного образования «на те нужды, потребности, которые испытывает экономика».

«Если у нас раздутый социально-экономический блок и направления подготовки, то, очевидно, надо смотреть на прогноз на рынке труда на ближайшие пять-десять лет и отказываться от одних программ и открывать другие программы,— предложил он.— Эту работу мы готовы проводить с вами вместе и, если есть необходимость, пригласить коллег из Минтруда». При этом он заметил, что руководство частных вузов уже сейчас ориентируется в долгосрочных трендах и работает с рынком, но добавил: «Высшее образование — это не сфера извлечения прибыли. Высшее образование, в том числе и для негосударственных вузов,— это общественное благо».

Полина Ячменникова