«Грибы Белогорья» могут продать за 180,5 млн рублей

На очередные торги выставлен обанкротившийся комплекс ООО «Грибы Белогорья», который расположен в поселка Малиновка Белгородского района. Его начальная цена по сравнению с предыдущей продажей снизилась на 86,5 млн руб., сообщил арбитражный управляющий Сергей Рыбин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единственный лот, в который вошли производственный корпус, камеры выращивания шампиньонов, инженерные сети, светильники и прочее оборудование, оценен в 200,5 млн руб. За эти же средства «Грибы Белогорья» можно было купить и ранее — в ходе прошлых торгов она могла быть снижена с 286,5 млн до этой суммы, но активом никто не заинтересовался.

Заявки на очередные торги принимаются до 28 октября. Все это время цена лота будет постепенно снижаться. Например, до конца января она составит 198,5 млн, к концу срока подачи заявок — 180,5 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Грибы Белогорья» зарегистрировано в Малиновке в декабре 2016 года для выращивания грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 10 тыс. руб., чистый убыток — 2 млн. Годом ранее при том же объеме выручки убыток равнялся 8,5 млн. Соучредители в равных долях — Павел Колесников и Вадим Скавронский. Последний также управляет и владеет белгородским ООО «Здоров я», занимающемся общей врачебной практикой.

«Грибы Белогорья» обанкротились осенью 2022 года из-за 219,1 млн руб. долга перед Сбербанком. Комплекс изначально выставляли на торги за 318,3 млн руб., с тех пор цена постепенно снижается. В 2024 году оба учредителя обанкротились по искам Сбербанка: требования к Вадиму Скавронскому составили 156,8 млн, к Павлу Колесникову — 121,9 млн.

Подробнее о крахе компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку».

Александр Прытков